Temposchwellen entfernt

Mühlenweg musste nach krimineller Handlung gesperrt werden

Buchholz. Mit viel krimineller Energie wurden vorherige Woche in der Nacht von Freitag zu Samstag die Temposchwellen auf dem Marklendorfer Mühlenweg in Höhe des Sportplatzes entfernt. Die Täter gingen dabei sehr gezielt vor und benötigten Werkzeuge für ihre Tat. Die Folgen waren erheblich: Aufgrund der Auswirkungen auf die Fahrbahn musste die Straße in diesem Bereich über das gesamte Wochenende und am Montag gesperrt bleiben. Es entstand erheblicher Schaden. Sachdienliche Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei entgegen.