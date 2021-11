Thomas Rupf – diesmal im Wohnzimmer

Präventionsrat Schwarmstedt mit neuem Konzept erfolgreich

Schwarmstedt. Diplompädagoge Thomas Rupf ist ein heimlicher Star unter den Vortragsrednern des Schwarmstedter Präventionsrats. Seit 2016 war er regelmäßig im vollbesetzten Uhle-Hof zu Gast und gab Erziehern, Erzieherinnen und Eltern tolle Tipps zum Umgang mit den Kindern. „Wutzwerge“, „Monster unterm Bett“ und „Kinder ticken anders“ waren die Themen, die Jahr um Jahr begeisterten, gerade auch, weil Thomas Rupf die Sachverhalte so lebendig rüberbrachte und auf die Fragen und Anmerkungen seines Publikums einging. Corona verhinderte weitere Pläne. Da immer wieder Nachfragen beim Präventionsrat ankamen, entschloss man sich zu dem Experiment, den Gastredner zu einem digitalen Vortrag einzuladen. Über einen Link nahmen dann auch tatsächlich 49 Teilnehmer an der Veranstaltung teil. Jeder konnte auf dem Handy, dem Laptop oder dem PC Rupfs Ausführungen zum Thema „Freude, Wut, Scham, Eifersucht und andere starke Gefühle“ verfolgen. Bevor es losging, erfolgte wie immer die Begrüßung der diesmal virtuellen Gäste durch den 1. Vorsitzenden des Schwarmstedter Präventionsrats Volker Banschbach.Er dankte allen, die sich auf dieses Experiment eingelassen hatten, er dankte auch Thomas Rupf, der die vortragslose Zeit mit dem digitalen Angebot überbrückte, und er dankte last not least dem Kreispräventionsrat, der das Projekt mit finanziellen Zuschüssen unterstützt hat, so dass es für die Gäste kostenlos angeboten werden konnte. Thomas Rupf begann dann auch sofort mit einem Dankeschön an alle Akteure und seine Gäste und erläuterte, dass die ganze Bandbreite von Emotionen nie wieder so stark ausgeprägt ist wie in der Kindheit. Er erklärte, woher diese Gefühle kommen und erläuterte mit Beispielen, wie Erwachsene damit umgehen sollten. Das Ausleben von Emotionen ist ein Schlüssel zum Glück und für die Entwicklung der Kinder enorm wichtig. Es ist aber genauso wichtig, dass die Erwachsenen einen gesunden Umgang damit pflegen, damit sie selbst dabei nicht verzweifeln, sondern vielmehr lernen, die Kinder zu unterstützen.Schamgefühle entstehen zum Beispiel, wenn ältere Kinder einnässen, was beim Spielen, im Schlaf oder bei Stress immer einmal passieren kann, auch in Zeiten, wo sie eigentlich längst trocken sind. Oft verstecken sie die nassen Kleidungsstücke, schmeißen sie manchmal sogar weg. Natürlich bedeutet es für Eltern zusätzliche Arbeit, wenn dem Kind so etwas passiert und keiner hat Freude damit. Sie sollten aber so gut wie möglich versuchen, ihre Verärgerung zu verbergen; die Kinder schämen sich, kein Kind macht so etwas gern. Wenn es anschließend zu viel Stress gibt, lernen die Kinder nicht, mit Scham umzugehen und das Einnässen passiert vielleicht öfter als eigentlich nötig. Auch Freude, Neid und Eifersucht sind keine angeborenen sogenannten Primärgefühle; alle drei entwickeln sich in der Kindheit und das ist im gewissen Rahmen auch „normal“ und gut. Dass ein Kind neidisch ist, zum Beispiel auf den großen Bruder, weil der ein Fahrrad bekommen hat, ist völlig in Ordnung. Das sollten Eltern geschehen lassen. Wenn ein Kind vor lauter Neid jedoch destruktiv wird und das neue Rad beschädigt, müssen Eltern konsequent eingreifen. Eltern sollten nie den Anspruch haben, ihre Kinder alle gleich zu behandeln, das könne nur schief gehen. Jeder Mensch und so auch jedes Kind ist anders und Kinder müssen erfahren, dass man sie deshalb auch unterschiedlich behandelt. Sie müssen außerdem lernen, mit Ungerechtigkeiten klar zu kommen, denn diese werden ihnen später leider immer wieder begegnen. Wichtig ist jedoch, dass sich jedes Kind von den Eltern auf seine Weise angenommen fühlt und dass die Eltern nicht krampfhaft versuchen, alles gleich zu machen.Weitere Ausführungen von Thomas Rupf betrafen die Bereiche Trauer, Schuldgefühle, Unzufriedenheit, Gleichgültigkeit, Angst und Wut. Immer wieder machte Rupf mit Beispielen eindrucksvoll klar, dass alle diese Gefühle wichtig sind, dass Eltern sie zulassen sollen, bei ihren Kindern und auch bei sich selbst, dass aber Schluss ist, wenn Personen oder Sachen wirklich geschädigt werden.Nach gut einer Stunde ermöglichte Rupf den Gästen, Fragen zu stellen und beantwortete diese dann umfassend.Das von Rupf angekündigte Handout zur Veranstaltung kann man bei PaC Managerin Nicole Mittelstaedt bekommen, einfach eine Mail an mittelstaedt@schwarmstedt.de schicken.