Tolle Bastelstunde für Grundschüler

Starke Belohnung für StARKe Kinder

Schwarmstedt. „Oh, war das eine tolle Bastelstunde. Können wir bald wieder so eine haben?“, fragten die Kinder der Grundschule Schwarmstedt, nachdem kürzlich einige von ihnen Flaschen wunderschön dekoriert und mit einer Minilichterkette zum Leuchten gebracht hatten. Dabei war schwer auszumachen, wer mehr strahlte, die Kinder oder die Flaschen. Ulrike Bartling und Natalia Stokalo hatten offensichtlich voll ins Schwarze getroffen mit ihrem Angebot, das als Belohnung im Rahmen des „StARK-Programms“ von Schülern ausgewählt werden konnte.Die Grundschule Schwarmstedt nimmt an diesem von Präventionsrat und PaC-Managerin Nicole Mittelstaedt initiierten Programm teil, bei dem es darum geht, Kinder mit Hilfe eines Belohnungssystems an adäquates Sozialverhalten heranzuführen. StARK steht dabei fürStörungsfrei, Anerkennend, Respektvoll und Konsequent. Es wurden Regeln vereinbart und eingeführt, deren Einhaltung regelmäßig überprüft und mit Jokern belohnt wird. Diese Joker können die Kinder dann gegen kleine Freuden eintauschen wie eine Stunde neben einem Wunschnachbarn sitzen, oder für größere Aktionen sammeln. Neben Schultagen im Schwimmbad, beim Eislaufen, in der Bücherei, im Sealife Hannover oder in Harrys klingendem Museum in Schwarmstedt zählten die drei Bastelstunden zum Anfertigen einer „Leuchtflasche“ zu den Höhepunkten und waren darüber hinaus noch kostenlos für die Kinder.Max, Jasmin, Amy, Mia und Lea hatten sich diese persönliche Auszeit verdient und haben sie sichtlich genossen. Motivation für sie und die anderen Kinder der Wilhelm-Röpke-Grundschule, weiter „dran“zubleiben, sich ordentlich zu verhalten und fleißig Punkte zu sammeln für den nächsten Belohnungstag am Ende des zweiten Halbjahres, wo unter anderem ein Tanzkurs, ein Kunstprojekt sowie ein Besuch im Freibad oder auf dem Minigolfplatz zur Auswahl stehen.