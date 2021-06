Überholverbot wird dauerhaft angeordnet

Einrichtung einer temporären 70er-Zone in Marklendorf

Marklendorf. Am 28. Juni 2021 fand an der B 214 im Bereich der Splittersiedlung Am Horstfeld in Marklendorf ein Ortstermin statt, um sich ein genaueres Bild über diedortige Verkehrssituation zu machen. Teilgenommen haben Vertreter derStraßenbaulastträger Celle und Verden und der Polizeiinspektion Heidekreis, Landrat Manfred Ostermann, Björn Gehrs, Samtgemeindebürgermeister von Schwarmstedt, Joachim Plesse, CDU-Fraktionssprecher von der Gemeinde Buchholz/Aller, und Anwohner. Übereinstimmend wurde festgestellt, dass keine ausreichende Sicht aus der Gemeindestraße Am Horstfeld vorhanden ist, um bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h auf der B 214 gefahrlos auf diese einfahren zu können. Bis zur Herstellung dernotwendigen Sicht wird eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h zeitlich befristet als geeignet festgestellt und angeordnet werden.Da die für 100 km/h erforderliche Sicht aus der Gemeindestraße nicht vorhanden ist, wird die Gemeinde Buchholz/Aller die Grundstückseigentümer auffordern, die notwendigen Sichtdreiecke herzustellen. Bis zur Herstellung der notwendigen Sicht wird es eine temporäre Geschwindigkeitsbeschränkung auf 70 km/h geben. Nach der Herstellung der Sichtdreiecke wird eine Überprüfung und Anpassung dieser Maßnahmen durchgeführt. Überdies ist die Sicht auf die B 214 und den überholenden Verkehr aus dem Gemeindeweg sehr schwierig, sodass für diesen Bereich dauerhaft ein Überholverbot ausgesprochen wird. Ausgenommen davon sind Fahrzeuge, die nicht schneller als 25 km/h fahren.Überhöhte Geschwindigkeiten konnten anhand einer Geschwindigkeitsmessung auf der B 214 nicht nachvollzogen werden. Von 85 Prozent aller Verkehrsteilnehmer fuhr der schnellste 84 km/h. Damit wurde sich grundsätzlich angemessen verhalten, stellt der Landkreis fest.