Bürgerbeschwerden aus diversen Orten mehren sich

Schwarmstedt. Übervolle Glascontainer sorgen derzeit an verschiedenen Orten in der Samtgemeinde Schwarmstedt für Ärger, berichtet Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs, der zahlreiche Bürgerbeschwerden gesammelt hat und nun an die Abfallwirtschaft Heidekreis und die für die Glascontainer verantwortliche Firma Cohrs herangetreten ist, damit Abhilfe geschaffen wird. Er möchte wissen, ob beispielsweise durch eine Verkürzung der Leerungszeiten - also häufigeres Abholen - eine Lösung erreicht werden kann.