UWG Essel lädt ein

Spanferkel und Tischtennis

Essel. Auch bei der UWG Essel stehen die Kandidaten für die Kommunalwahl am 12. September fest. Für den Rat der Gemeinde Essel treten an: Carsten Schütze, Sandra Rönnecke, Bodo Tegtmeier, Alexander Berger, Jürgen Köneke, Katharina Cziborra und Emma Köneke.Corona bedingt konnte die Tischtennisplatte, die durch die UWG gestiftet wurde, noch nicht eingeweiht werden. Deshalb lädt die UWG Essel am 20. August ab 18 Uhr zu einem kleinen Spiel, netten Kandidaten und Mitgliedern der UWG ein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Es wird Spanferkel und vegetarische und vegane Alternativen geben.