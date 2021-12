UWG Essel sammelt Laub

Essel. Am letzten Samstag im November hat die UWG in Essel wieder Laub entsorgt. Esseler, die selbst keine Möglichkeit zur Entsorgung hatten, konnten sich bei der UWG anmelden. Über 100 Säcke wurde dieses Jahr eingesammelt, zwei große Anhänger voll. Die fachgerechte und kostengünstige Entsorgung übernahm Arnd Bünger an seiner Grüngut-Annahmestelle im Stader Weg. Die UWG Essel bedankt sich bei den Bürgern fürs Mitmachen und für die kleinen Spenden.