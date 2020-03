Versammlung der Feuerwehr Bothmer

Im weiteren Verlauf der Versammlung wurde Uwe Küster als Gruppenführer wiedergewählt, die Aufnahme von Oberfeuerwehrmann Kurt Gedick wurde bekanntgegeben und Diana Otto, Burkhard Felske, André Görries und Bernd Nentwich wurden zur Feuerwehrfrau beziehungsweise Feuerwehrmännern ernannt. Hans-Joachim Reusch, Jan Minör und Carmen Heinen wurden zu Hauptfeuerwehrmännern beziehugnsweise Hauptfeuerwehrfrau befördert. Sodann beförderte Gemeindebrandmeister Detlef Röhm Sven Wanninger zum Löschmeister und den stellvertretenden Ortsbrandmeister Kai Stumpf zum Hauptlöschmeister.Für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in der Feuerwehr Bothmer wurden Jürgen Neumann und Hans-Jürgen Minör geehrt. Gemeindebrandmeister Detlef Röhm betonte in seinen Grußworten, dass die Freiwillige Feuerwehr Bothmer eine schlagfertige Truppe und ein wichtiger Faktor für die Samtgemeinde-Feuerwehr Schwarmstedt sei. Nachdem der offizielle Teil der Jahreshauptversammlung mit einem dreifachen „Gut Wehr“ endete, blieben die Teilnehmer noch in geselliger Runde zusammen.