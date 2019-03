Versammlung des Präventionsrates

Zur Veranstaltung am 20. März im Uhle-Hof sind Gäste willkommen

Schwarmstedt. Am Mittwoch, 20. März, findet ab 19 Uhr im Kaminzimmer des Uhle-Hofs die diesjährige Jahreshauptversammlung des Schwarmstedter Präventionsrates statt. Neben den Berichten über die vielfältigen Aktivitäten, der Vorstellung der Kassenlage und der Entlastung des Vorstands stehen auch in diesem Jahr die Berichte der PaC-Managerin Nicole Mittelstaedt auf der Tagesordnung.Der Vorstand mit Volker Banschbach, Karla Schulz, Jürgen Hildebrandt, Nicole Mittelstaedt, Katja Moheit, Petra Effinghausen, Sieglinde Wegener und Norbert Kupke ist seit dem letzten Jahr in dieser Zusammensetzung aktiv und trifft sich regelmäßig monatlich, um die vielen Projekte zu planen und zu begleiten. Lediglich einer der beiden Kassenprüfer wird turnusmäßig neu gewählt. Höhepunkte in diesem Jahr waren neben den vielen Projekten in Kindergärten und Schulen sicher die Vorträge von Thomas Grüner und von Thomas Rupf, die beide viele Besucher begeisterten.Wer mehr über den Präventionsrat erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, sich die Versammlung und insbesondere Informationen über die Projekte in der Zukunft anzuhören. Völlig unverbindlich, einfach als gern gesehener Gast.