Versöhnt leben – mit Gott und den Menschen

600 Teilnehmerinnen beim Krelinger Frauentag

Heidekreis. Bei sonnigem Spätsommer-Wetter konnte der Krelinger Frauentag am vergangenen Sonnabend sein 20-jähriges Jubiläum feiern. Rund 600 Frauen waren in das GRZ Krelingen gekommen, um einen Tag nur für Frauen zu erleben. Referentin war in diesem Jahr die Liedermacherin, Sängerin, Autorin und Theologin Sefora Nelson (Freudenstadt). Sie ermutigte die Teilnehmerinnen, sich auf eine Beziehung mit Gott einzulassen. Gott habe Sehnsucht nach einer echten Beziehung zu seinen Geschöpfen, so die Referentin. Diese Beziehung verändere auch die Beziehung zu den Mitmenschen. „Gott ist es wichtig, dass wir uns mit ihm versöhnen, aber auch untereinander.“ Ihre Vorträge ergänzte und untermalte die schwäbische Künstlerin mit eigenen Liedern und viel Humor. In Gesprächsgruppen und Seminaren konnten die Teilnehmerinnen des Frauentages das Thema vertiefen, an einem Gospel-Workshop mit Elisabeth Haist (Uetzingen) teilnehmen, sich beim vom TV Jahn angeleiteten Bogenschießen ausprobieren, israelische Tänze einüben oder in der Gebetsoase zur Ruhe kommen. Zum Abschluss des Tages präsentierte Sefora Nelson in einem Konzertprogramm zahlreiche alte und neue Lieder aus ihrem zehnjährigen Wirken als Künstlerin.Für die Durchführung von Freizeiten für osteuropäische Kinder in Krelingen und für die Organisation „Leere Wiege“ (Hannover), die sich um Familien kümmert, die ihre Kinder kurz vor oder nach der Geburt verloren haben, sammelten die Teilnehmerinnen 5.200 Euro.