„Viel mehr als nur Deutsch gelernt“

20 Jahre Deutschkurs im evangelischen Gemeindehaus mit Ausstellung gefeiert

Schwarmstedt (awi). Deutschunterricht für Zugewanderte gibt im evangelischen Gemeindehaus inSchwarmstedt seit dem Jahr 2000. Auf Hilke Baum geht die Einrichtung des Deutschkurses vor 20 Jahren zurück. Sie hat anfangs die Menschen zuhause aufgesucht und mit ihnen Deutsch gelernt. Aber als die Zahl der Lernwilligen stieg, musste ein zentraler Raum her. Und der fand sich im evangelischen Gemeindehaus. In erster Linie geht es darum, die deutsche Sprache zu erlernen, aber gleichzeitig werden auch Kompetenzen im Alltagsleben vermittelt. So haben sich auch für den Diakonieausschuss neue Aufgaben erschlossen, als es darum ging die Menschen zu unterstützen und zu integrieren. Und daher haben alle Beteiligten diesen runden Geburtstag 20 Jahre Deutschkurs am Freitagabend gefeiert und die Ausstellung des Landkreises Heidekreis „Wir im Heidekreis • ankommen und bleiben!“ gezeigt. Darin werden verschiedene Migranten aus dem Heidekreis porträtiert. Der Diakonieausschuss um Martina Hornbostel hat die Ausstellung um lokale Porträts ergänzt. Eine Schwarmstedterin, die in diesem Kurs von Hilke Baum ihre erste Bekanntschaft mit der deutschen Sprache gemacht hat, ist Yasmin Abousamrah. Und nicht nur das. Yasmin, die im Jahr 2000 mit zwei kleinen Söhnen aus Damaskus in Syrien nach Schwarmstedt kam und hier außer ihrer Cousine niemanden kannte, hat bei diesem Deutschkurs auch ihren heutigen Mann kennengelernt. „Eines Tages klingelteeine Frau an meiner Tür und fragte mich, ob ich Hilfe brauche und Deutsch lernen möchte. Sie lud mich zum Deutschkurs ins Gemeindehaus bei der Kirche ein.Meine Kinder sollte ich mitbringen. Am angegebenen Tag gingen wir zur Kirche, denn das hatte ich behalten. In der Kirche war jedoch niemand. Wir warteten und warteten, doch weder Frau Baum noch die anderen Schüler kamen. Jetzt war ich sauer und wir gingen nach Hause. Am nächsten Tag kam Frau Baum und frage, warum ich nicht gekommen sei. Und ich lernte so, dass Kirche und Gemeindehaus nicht dasselbe sind.“ Von nun an ging Yasmin regelmäßig zwei Mal in der Woche zum Unterricht. Frau Baum holte ihre Schüler soar aus Buchholz ab, weil es keine Busverbindung gab und später besorgte sie ihnen Fahrräder. Nach dem Unterricht gab es immer Tee und Kekse. „Die Schüler kamen aus unterschiedlichen Ländern, so dass es für Frau Baum nicht immer einfach gewesen sein muss, uns zu unterrichten“, erzählt Yasmin den Gästen bei der Ausstellungseröffnung. Sie lernte beim Deutschkurs ihren Mann kennen, heiratete und bekam noch zwei Kinder. Für Frau Baum, die mittlerweile im Ruhestand ist, ist Yasmin immer noch voll des Lobes: „Sie war nicht nur unsere Lehrerin, sie war und ist bis heute hilfsbereit gegenüber allen Menschen, Tieren und Pflanzen. Wie Mutter Teresa. Sie hatein großes Herz für alle und wir können ihr gar nicht genug danken, was sie alles für uns getan hat“, sagt Yasmin Abousamrah mit Nachdruck.Yasmin blieb viele Jahre dabei. Heute spricht sie fließend Deutsch und versteht auch alles. Dadurch habe sie damals auch eine Arbeitsstelle gefunden. Aktuell gibt es im evangelischen Gemeindehaus von St. Laurentius vier Kurse speziell für Ukrainerinnen und einen weiteren Kurs in Lindwedel. Zurzeit sind alle Plätze belegt. Aber man kann sich auf eine Warteliste setzen lassen, betont Martina Hornbostel. Wer das tun möchte, kannsich bei Gisela Seidel unter Telefon 630 oder im Kirchenbüro unter Telefon 17 75 melden.