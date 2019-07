Von Minigolf bis Kajaktour

Sommerferienprogramm 2019 in Schwarmstedt

Schwarmstedt. Der Samtgemeinde-Jugendring Schwarmstedt lädt auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit Vereinen und Verbänden zu einem bunten Programm für Kinder und Jugendliche in den Sommerferien ein. In der Zeit vom 22.7.2019 bis zum 29.7.2019 gibt es folgende Aktionen:Am Montag, 22. Juli, können Schüler mit Schülerausweis von 15 bis 19 Uhr bei der Minigolfanlage am Schwarmstedter Hallenbad kostenlos Minigolf spielen. Am Mittwoch, 24. Juli, kann man in einem Angebot des MTV Schwarmstedt in der Zeit von 17 bis 19 Uhr auf der Schulsportanlage in Schwarmstedt sein Sportabzeichen abnehmen lassen. Informationen dazu gibt Angela Baranowski unter Telefon (0 50 71) 9 79 12 25 erhalten.Die Teilnehmer sollten mindestens sechs Jahre alt sein.Am Sonnabend, 27. Juli, bietet der Naturschutzbund (NABU) Heidekreis eine Naturkundliche Wanderung um das Grundlose Moor für Kinder und Jugendliche mit ihren Eltern an. Treffpunkt ist um 8 Uhr am Parkplatz bei Ebbingen. Die Wanderung dauert etwa bis 10 Uhr. Informationen und Anmeldung bei Harald Dexheimer unter Telefon (0 51 63) 29 04 60. Die Kajaktour der DLRG am Sonntag, 28. Juli, st leider bereits ausgebucht.Am Montag, 29. Juli, findet im großen Saal des Uhle-Hofs von 14 bis 16 Uhr ein Trommelworkshop mit Piiti Hecht statt. Für diese Veranstaltung unter der Regie des Samtgemeindejugendrings muss man im Vorfeld für fünf Euro Teilnehmerkarten bei Toto-Lotto von Bostel erwerben. Gegen 16 Uhr erfolgt dann eine Aufführung für die Angehörigen. Getränke bitte selbst mitbringen.Am Montag, 29. Juli, können Schüler mit Schülerausweis von 15 bis 19 Uhr bei der Minigolfanlage am Schwarmstedter Hallenbad kostenlos Minigolf spielen. Außerdem kann man immer am Donnerstag und Freitag von 14 bis 17 Uhr und am Sonnabend und Sonntag von 11 bis 17 Uhr das NABU Zentrum (Naturschutzbund) auf dem Gut Sunder in Meißendorf besuchen. Weitere Informationen unter Telefon (0 50 56) 97 01 11.Die Samtgemeinde-Bücherei Schwarmstedt im Obergeschoss des Uhle-Hofs hat in den Sommerferien geöffnet: Montag und Dienstag von 15 bis 18 Uhr, Donnerstag von 15 bis 19 Uhr und Freitag von 9 bis 12 Uhr.Im Bürgerbüro der Samtgemeinde kann man für 33 Euro das Schüler-Ferien-Ticket erwerben, mit dem man in den kompletten Ferien mit Bahn und Bus durch Niedersachsen fahren kann. Ein Gutscheinheft gehört dazu. Voraussetzung ist ein Schülerausweis; das Ticket geht bis maximal 19 Jahre. Informationen unter Telefon (0 50 71) 86 88. Im Bürgerbüro der Samtgemeinde Schwarmstedt erhält man ermäßigte Eintrittskarten für den Serengeti-Park Hodenhagen, für den Weltvogelpark Walsrode und für den Heide-Park Soltau.Der Programmflyer liegt an verschiedenen öffentlich zugänglichen Stellen in Schwarmstedt und Umgebung zur Mitnahme aus. Auf der Internetseite gibt es weitere Informationen: www.ferienprogramm-schwarmstedt.de oder auch bei Facebook unter SG Schwarmstedt Ferienprogramm.