Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Schwarmstedter Familienfest zum Entdeckertag

Schwarmstedt. Auch dank der Corona-Pandemie sind Tagesausflüge gerade voll im Trend. Das trifft sich gut: Am Entdeckertag der Region Hannover am 5. September können Menschen aus dem gesamten Großraum Hannover zum Schnäppchen-Preis mit der Bahn wieder verschiedene Ausflugsziele besuchen. Auch die Samtgemeinde Schwarmstedt ist in diesem Jahr als Tourenziel dabei.Um 11 Uhr startet am Beu neben dem Hallenbad das „Schwarmstedter Familienfest mit Energie“. Hier gibt es in diesem Jahr richtig was zu feiern. Der neue Energie-Erlebnisrundweg für die ganze Familie wird eröffnet. Weiterhin gibt es erste Einblicke in die Neugestaltung des Schwarmstedter Hallenbades und auf der Schwarmstedter Minigolf-Anlage kann eine Partie zum vergünstigten Preis gespielt werden. Die Kleinsten können sich auch auf die Einweihung des neuen großen Abenteuerspielplatzes am Beu freuen, der der Mittelpunkt des Festes ist. Auch für musikalische und kulinarische Leckereien ist gesorgt.Ein weiteres Highlight: Die Vier-Feld-Sporthalle in Schwarmstedt feiert in diesem Jahr ihr fünfjähriges Bestehen. Sie wurde durch den Heidekreis unter Beteiligung der Samtgemeinde errichtet und ist etwas Besonderes, da selbst größere Städte wie Celle nicht über eine solche Einrichtung verfügen. Anlässlich des Jubiläums wird Landrat Manfred Ostermann Führungen anbieten und persönlich die Halle vorstellen.Der Entdeckertag in der gesamten Region Hannover findet bereits zum 34. Mal statt. In diesem Jahr stehen insgesamt 30 Tourenziele zur Auswahl. Wie üblich können Ausflügler mit dem Ein-Zonen-Tages-Ticket in der Region Hannover und in den Nachbarlandkreisen den ganzen Tag unterwegs sein. Das große Entdeckerfest, das normalerweise parallel in Hannovers Innenstadt stattfindet, entfällt leider in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie.