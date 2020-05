Webinar für Frauen

Mit Freude Kundschaft ansprechen und begeistern

Heidekreis. Für viele beginnt die Kundenansprache bzw. die Akquise von Kundinnen und Kunden mit „A“ wie Angst. Hier die gute Nachricht: Das ist normal und sogar nützlich.Im Seminar erhält man praxistaugliche Anregungen zum Umgang mit Bedenken, denn diese lähmen die Aktivitäten und somit den Erfolg. Frauen verstehen ihr Kerngeschäft und doch sind sie oft verhalten in der Akquise. Der Weg zu mehr Sicherheit und Authentizität ist vielfältig und für Unternehmerinnen anfangs ungewohnt. Man sollte die Brille der Kundinnen und Kunden aufsetzen und lernen, deren Signale zu erkennen. Unternehmerinnen sollten zur Partnerin der gewünschten Zielgruppe werden, denn Verkaufen ist Vertrauenssache.In diesem Seminar erfahren Sie von der Unternehmensberaterin Anke Tielker mehr über Möglichkeiten der aktiven und passiven Akquise, außerdem werden verschiedene Akquise-Wege erprobt. Damit wird ein Fundament geschafft, auf dem man sicher stehen und dies auch ausstrahlen kann. Das Seminar ist kostenlos und findet am 28. Maivon 9 bis 11 Uhr per Videokonferenz über Zoom statt. Anmeldung bis zum 25. Mai bei der Koordinierungsstelle Frau & Wirtschaft Heidekreis, Telefon (0 51 91) 97 06 12oder koostelle@heidekreis.de