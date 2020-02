Wechsel an der Spitze

Jahreshauptversammlung der Guttempler Gemeinschaft Schwarmstedt

Schwarmstedt. Kürzlich fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Guttempler Gemeinschaft Schwarmstedt im Gemeindehaus der Kirche statt. Es wurden unter anderem Vorstandswahlen abgehalten und der Haushaltsplan für das Jahr 2020 vorgestellt. Zur Wahl standen der 1. Vorsitzende, der 2. Vorsitzende und das Amt des Schriftführers. Zum neuen 1. Vorsitzenden wurde Peter Czajor und zum 2. Vorsitzenden Frank Wortmann gewählt. Als neue Schriftführerin konnte Elisabeth Koster gewonnen werden, die vorher das Amt der 1. Vorsitzenden langjährig ausgeübt hat. Alle Wahlen erfolgten einstimmig. Die Gemeinschaft dankte den bisherigen Amtsinhabern für die geleistete Arbeit und wünschte den neu gewählten Vorstandsmitgliedern alles Gute. Weiterhin wurden die Aktivitäten und Projekte für das laufende Jahr geplant.Die Guttemplergemeinschaft Schwarmstedt berät Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängige und deren Angehörige. Der Erstkontakt ist im Evangelischen Gemeindehaus in Schwarmstedt donnerstags von 19 bis 19.30 Uhr nach telefonischer Absprache unter (0 50 71) 91 36 20 oder (0 50 74) 12 05 möglich. Der Gesprächskreis findet jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) von 19.30 bis 21.30 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus in Schwarmstedt, Hauptstraße 3 statt. Alle Beratungen sind kostenlos und werden vertraulich behandelt. Weitere Informationen unter www.guttempler-schwarmstedt.de.