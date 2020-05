Wilfried von Bostel stellvertretender Abschnittsleiter

Amtswechsel bei der Kreisfeuerwehr im Abschnitt Süd

Heidekreis/Schwarmstedt. Am 30. April endete das sechsjährige Ehrenbeamtenverhältnis von Richard Meyer aus Hamwiede als Abschnittsleiter des Brandschutzabschnitts Süd im Heidekreis. Nach vielen ehrenamtlichen Funktionen in der Feuerwehr, darunter insbesondere die zwölfjährige Tätigkeit als Stadtbrandmeister der Stadt Walsrode, übernahm Meyer am 1. Mai 2014 die wichtige Funktion bei der Kreisfeuerwehr. Dabei zeichnete er sich stets durch hohe Kompetenz, besondere Verlässlichkeit, Diensteifer und herausragende Kameradschaft aus. Als Nachfolger wurde Gerold Bergmann aus Hünzingen zum Abschnittsleiter ernannt. Als stellvertretender Abschnittsleiter des Abschnitts Süd wurde Wilfried von Bostel aus Schwarmstedt berufen. Beide sind bereits seit mehreren Jahren auch auf Kreisebene ehrenamtlich tätig und wurden von den Stadt-, Gemeinde- und Ortsbrandmeistern des Abschnitts mit großer Mehrheit für ihr Amt vorgeschlagen. Die Verabschiedung von Richard Meyer durch Landrat Manfred Ostermann fand aufgrund der Corona-Beschränkungen zunächst in kleiner Runde statt. Landrat Ostermann dankte Richard Meyer für die langjährige hervorragende und vorbildliche Arbeit im Ehrenamt herzlich. Kreisbrandmeister Ruß wies darauf hin, dass es noch eine angemessene Abschiedsfeier durch die Feuerwehr für den Kameraden geben wird, sobald es die Lage wieder zulässt.