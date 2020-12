„Wir haben viel bewegen können“

Mitarbeiterinnen seit Jahrzehnten im Dienst des Paritätischen Vereins

Schwarmstedt. Der Paritätische Verein Heidekreis e.V. mit Sitz in Bad Fallingbostel hat sich von Beginn an der Betreuung von Menschen jeglichen Alters gewidmet. Der soziale und paritätische Hintergrund spiegelt sich nicht nur im Umgang mit den zu betreuenden Menschen wider, sondern auch im Umgang mit den Mitarbeitenden, die sich hier nach eigenen Aussagen "so gut aufgehoben fühlen". Sicher auch ein Grund, warum es in den letzten beiden Jahren zahlreiche sehr langjährige Dienstjubiläen zu verzeichnen gab.Neben vielen Jubiläen mit 10, 15 oder 20 Jahren Zugehörigkeit, konnten in den Jahren 2019 und 2020 insgesamt elf Mitarbeiterinnen auf eine 25- oder 30jährige Dienstzeit zurückblicken. Am Standort Schwarmstedt haben vier Mitarbeiterinnen jeweils ein Vierteljahrhundert Dienstzeit absolviert.Für die gelernte Krankenschwester Christiane Schröder und heutige Leiterin der Tagespflege Schwarmstedt begann im November vor 25 Jahren alles im ambulanten Pflegedienst. Nach einer Umschulung zur Pflegedienstleitung, initiierte sie die Gründung der Tagespflege Schwarmstedt, damals noch unter dem Namen "Teestuv" mit Sitz in Bothmer am 15. März 2015. "Leider fiel auch die Feier zum fünfjährigen Bestehen der Tagespflege dem Corona-Virus zum Opfer" bedauert die Leiterin der Tagespflege Schwarmstedt sehr und ist froh, trotz der aktuellen Situation, die Tagespflege täglich öffnen zu können. Die "vielseitige" Ursel Held hat im Jahr 1995 als Pflegefachkraft angefangen und ist jetzt Hygiene- und Sicherheitsbeauftragte für den Bereich Pflege. Für den Verein ist sie für die Gesundheitsförderung und das Betriebliche Gesundheitsmanagement, sowie den Arbeitsschutz zuständig.Silke Stelter, startete am 1. September 1995 in Bad Fallingbostel mit der Abrechnung der Sozialstation und fühlt sich heute als Leiterin der Verwaltung in Schwarmstedt als "Allrounderin". Sie hat hier insgesamt drei Umzüge mitgemacht und diese alle organisiert.Gerlinde Hahn bot mit ihren Ausbildungen zur Arzthelferin und zur Krankenpflegehelferin die ideale Kombination für eine erfolgreiche Tätigkeit in der Sozialstation, als sie im Mai 1995 ihren Dienst antrat. "Wir sind Gast bei unseren Klienten und so haben wir uns zu verhalten" unterstreicht Hahn die Vertrauensbasis, die sie mit ihrer Erfahrung und Kompetenz gerne aufbaut.In den fünf Kindertagesstätten des Vereins blicken sieben verdiente Mitarbeiterinnen auf 25- und 30jährige Dienstzeiten zurück. Mit der Gründung der integrativen Kindertagesstätte Vorbrück am 1. August 1990 übernahm Erzieherin Susanne Heßland dort die Leitung. "Wir haben in dieser Zeit viel bewegen können" lobt sie damit auch den Paritätischen Verein Heidekreis e.V. als Träger der Kita, der ihr als Leiterin der Einrichtung in Vorbrück aber auch als Fachbereichsleitung aller Kitas des Vereins, viel Freiheit ließ und immer in die Entwicklung der Kitas und der Teams investiert habe. Heute besuchen die Vorbrücker Einrichtung Kinder vom ersten bis zum zehnten Lebensjahr in Krippe, Kindergarten und Hort.Auch Erzieherin Ute Chacholla nahm zu diesem Zeitpunkt ihre Arbeit auf. Als heilpädagogische Fachkraft verfügt sie bis heute über ein außerordentliches Netzwerk, das schon in vielen Fällen für das Team wichtig war.Erzieherin Sabine Sommer ist seit dem 1. August 1994 als Fachkraft für Integration und Heilpädagogik in der Kita Vorbrück tätig. Sie bildet das Sprachrohr zwischen Kindertagesstätte und Schule und hat damit wesentlich dazu beigetragen, dass die Zusammenarbeit in Form des "Brückenjahres" erfolgreich wurde und später auch ein Hort für Schulkinder in der Einrichtung in Vorbrück entstehen konnte.Ebenfalls 25jähriges Jubiläum konnte die Erzieherin Nelli Lieder am 1. August diesen Jahres feiern. Sie ist bekannt und beliebt für ihre kreativen Kostüme und Ideen für Feste und Veranstaltungen in der Kita Vorbrück.Im Sommer 1994 traf Erzieherin Tanja Allermann "ihre beste Entscheidung", wie sie selbst sagt und begann als Leitung der Gruppe "Bienenkorb" in der Kindertagesstätte Therese von Plato am Waldbad in Walsrode. Sie ist als Fachkraft für Sprachbildung und Sprachförderung koordiniert sie die Zusammenarbeit mit der Grundschule. Gemeinsam mit anderen Erzieher*innen des Paritätischen Vereins hat sie nach zahlreichen Fortbildungen vor allem die Langzeitfortbildung PERLE sehr beeindruckt.Schon im Jahr 1989 konnte mit Andrea Voß eine Erzieherin gewonnen werden, die als Leiterin der Kindertagesstätte Düshorn (vormals Beetenbrück) die Verantwortung für deren Erfolg übernahm. Von Anfang an durfte sie selbständig arbeiten und genoss dabei immer die Rückendeckung des Vereins und insbesondere von Geschäftsführerin Dagmar Kosinski, freut sie sich heute nach über 31 Jahren.Auch Heike Köhler, die als gelernte Kinderpflegerin im Jahr 1994 in der neu eröffneten Kita Düshorn begann und dort nebenberuflich noch die Ausbildung zur Erzieherin abschloss, ist heute als Fachkraft für Kleinkindpädagogik dankbar für viele Jahre vertrauensvolle Zusammenarbeit.