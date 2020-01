Work & Life: Anmeldung für 2020 gestartet

Aussteller können bis zum 14. Februar ihre Teilnahme sichern

Heidekreis. Die nächste Messe Work & Life Heidekreis findet vom 24. bis zum 26. September in der Heidmark-Halle sowie auf dem Außengelände in Bad Fallingbostel statt. Mit einer Anmeldung bis zum 14. Februar haben Unternehmen aus dem Heidekreis oder naher Umgebung die Möglichkeit, sich bei bis zu 4.000 Schülern, Auszubildenden, Fachkräften und zahlreichen Besuchern als Arbeitgeber zu präsentieren.Diverse Aktionen auf den Messeständen machten in den letzten Jahren neugierig auf einen Beruf im Heidekreis und animierten gerade Schüler dazu, sich über ein Berufsbild zu informieren. „Die Veranstaltung Work & Life bietet als Messe für Wirtschaft, Ausbildung und Beruf aber mehr als eine reine Berufsinformation“, erklärt Landrat Manfred Ostermann. Die Besucher erhalten einen Einblick in die vielfältige Unternehmenswelt des Landkreises, können bereits auf der Messe Bewerbungsmappen abgeben, Gesprächstermine vereinbaren, sich Ausbildungs- oder Praktikumsplätze organisieren oder sogar Jobangebote sichern. Auch das Thema „Leben im Heidekreis“ kommt nicht zur kurz. „Die Suche nach dem richtigen Beruf, dem passenden Unternehmen ist oft ver- bunden mit der Frage nach dem richtigen Lebensort: Lernen, Arbeiten, Verdienen, aber auch Freizeit und Lebensqualität spielen eine große Rolle“, erläutert Almut Willenbockel, Leiterin der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung des Landkreises. Willkommen auf der Messe sind alle Interessierten. Der Messebesuch ist kostenfrei. Wer keine Zeit hat auf der Messe vorbeizuschauen oder sich vor einem Besuch orientieren möchte, der findet im Messekatalog ab August 2020 passende Informationen zu den Ausstellern, zahlreiche Tipps zu Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen und hilfreiche Homepages.Unternehmen, die interessiert daran sind, an der Work & Life 2020 teilzunehmen, stehen bis zu zwölf Quadratmeter kostenfrei zur Verfügung. „Die Möglichkeit mit anderen Wirtschaftsakteuren aus derselben Branche Gemeinschaftsstände zu bilden, macht es auch kleinen Unternehmen möglich, über drei Tage auf der Work & Life auszustellen“, ergänzt Andrea Galonska, Mitarbeiterin der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaftsförderung des Heidekreises. Informationen rund um die Messe und das Anmeldeformular sind unter www.heidekreis.de/workandlife zu finden. Für Auskünfte stehen das Organisationsteam der Fachgruppe Kreisentwicklung und Wirtschaft des Heidekreises unter der E-Mail a.galonska@heidekreis.de oder telefonisch unter (0 51 91) 97 06 16 gern zur Verfügung.