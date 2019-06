Zahlreiche Verletzte

Einsatzübung der Feuerwehren

Essel. Das Heulen der Sirenen und das laute Piepen der Funkmeldeempfänger alarmierte am Freitagabend die Mitglieder der Feuerwehr Essel. Auf der Baustelle an der Autobahnbrücke über die Aller war ein Baugerüst umgestürzt. Bereits auf der Anfahrt erreichte den Einsatzleiter eine weitere Meldung: Anrufer hätten von einer starken Verrauchung und mehreren vermissten Personen berichtet. Ein Mitarbeiter der Baufirma konnte nach Ankunft an der Einsatzstelle das Geschehene näher beschreiben. Durch Schweißarbeiten unterhalb der Autobahn ist es zu einer Gasexplosion gekommen. Im westlichen Baustellenbereich war eine starke Rauchentwicklung festzustellen und hier wurden mehrere Personen vermisst. Damit war klar, dass die alarmierten Kräfte nicht ausreichen würden, so dass die Feuerwehren Bothmer, Buchholz/Aller und Marklendorf sowie die Feuerwehren Thören und Bannetze aus dem Landkreis Celle und die SEG der Johanniter Schwarmstedt nachalarmiert wurden. Was sich dramatisch anhört, war glücklicherweise nur eine Einsatzübung, ausgearbeitet von Christian Draeger, Ortsbrandmeister der Feuerwehr Essel.Sofort rüsteten sich mehrere Trupps mit Atemschutz aus um nach den vermissten Personen im Baustellenbereich zu suchen. Auch von einer Schute, die unter der Brücke auf der Aller festgemacht war, mussten Personen gerettet werden. Hierbei kam auch das Boot der Feuerwehr Schwarmstedt zum Einsatz. Die Brandbekämpfung wurde parallel zur Menschenrettung eingeleitet. Um die Wasserversorgung sicherzustellen, wurde Wasser aus der Aller entnommen. Erschwerend für die Einsatzkräfte war, neben den warmen Temperaturen, dass sich im Bereich der Baustelle mehrere Gefahrgutfässer und Gasflaschen befanden.Insgesamt 17 Personen konnten die Einsatzkräfte retten und an die SEG der Johanniter übergeben. Diese hatte mittlerweile eine Verletztensammelstelle hergerichtet, um die Personen zu betreuen.Ziele der Übung waren die Zusammenarbeit der Feuerwehren auch kreisübergreifend und im Zusammenspiel mit der SEG der Johanniter, der Umgang mit Gefahrstoffen und die Bildung von Einsatzabschnitten. Neben Samtgemeindebürgermeister Björn Gehrs machten sich auch Gemeindebrandmeister Detlef Röhm und sein Stellvertreter Thilo Scheidler ein Bild von der Übung. In der anschließenden Nachbesprechung wurde die hervorragende Zusammenarbeit der verschiedenen Organisationen hervorgehoben. Christian Draeger bedankte sich, dass man die Gelegenheit bekommen hatte den Baustellenbereich als Übungsobjekt zu nutzen und bei den Feuerwehren Esperke, Mellendorf und Schwarmstedt, die die „verletzen“ Personen stellten.