Zwölf neue Auszubildende beim Heidekreis

Am Tag darauf erfolgte ein Teambuilding-Workshop zum Thema Gender-Mainstreaming. Ein Informationstag mit der Jugend- und Ausbildungsvertretung rundeten die Einführungstage ab. Im Rahmen von Führungen durch die Verwaltungsgebäude in Bad Fallingbostel sowie einer Rallye durch das Kreishaus Soltau lernten die neuen Auszubildenden verschiedene Fachbereiche und Fachgruppen sowie viele Mitarbeiter der Kreisverwaltung kennen.Paul Zech wird als Auszubildender für den Beruf des Straßenwärters in der Kreisstraßenmeisterei des Heidekreises eingesetzt und wird das Bau-ABC Rostrup/ABZ Mellendorf sowie die Beufsbildende Schule Cadenberge besuchen. Ann-Kathrin Gebhardt wird als duale Studentin im Bereich Soziale Arbeit mit den Aufgaben der Fachbereiche Soziales, Gesundheit sowie Kinder, Jugend, Familie vertraut gemacht und an den theoretischen Unterrichtseinheiten an der Berufs-akademie Lüneburg teilnehmen. Sophie Dohmeyer, Jasmin Hestermann, Tom Lehmkuhl, Judy Stiesch und Tamara Wollenschläger werden zu Verwaltungsfachangestellten ausgebildet und besuchen ab Dienstag, 6. August, den ersten theoretischen Lehrgang am Niedersächsischen Studieninstitut für kommunale Verwaltung in Hannover. Die praktische Ausbildung in den verschiedenen Organisationseinheiten der Kreisverwaltung beginnt ab Mitte September. Ergänzend erfolgt ein blockweiser Besuch der Berufsbildenden Schulen Walsrode.Kai Bartens, Nico Lenz, Liane Matthies, Marie Luise Riggers und Saskia Tschense absolvieren das Studium zum Bachelor of Arts im Studiengang Allgemeine Verwaltung. Zunächst bis März 2020 werden sie an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen fachtheoretische Inhalte erlernen.