Gerätturn-Kreismeisterschaften

Turnerinnen freuen sich auf viele Besucher

Schwarmstedt. Nach vierjähriger Wettkampfpause im Gerätturnvierkampf startet Schwarmstedt am Sonnabend, 16. November, von 9 bis 17 Uhr in der KGS-Sporthalle nun wieder mit zwei Mannschaften. Die Mannschaft der Jahrgänge 2005 und jünger wird ihr Können in der LK2 unter Beweis stellen. Antreten werden Pia Hahlbohm, Maylin Plutta, Lin Möller, Valerie Kirchhoff, Leonie Brockmann und Luka Franzen. Ebenfalls in der LK2, jedoch im Alter zwischen 17 und 22 Jahren, werden in der Mannschaft die Turnerinnen Evelien Schäfer, Saskia Krull, Antonia Bilo und Selina Kawentel an den Start gehen.Es werden Gäste aus Munster, Schneverdingen, Walsrode, Soltau und noch weiteren Turnkreisen erwartet, die in unterschiedlichen Leistungsstufen von sogenannten Pflicht-Übungen bis hin zu den Leistungsklassen LK4 bis LK2 turnen werden. Die LK2 ist eine Leistungsklasse mit sehr hohen Anforderungen, die bei Qualifikation bis zur Deutschen Meisterschaft führt. Für die Zuschauer ein besonderer „Leckerbissen“.Die Turnerinnen bedanken sich herzlich bei den Sponsoren Bäcker Vatter, dem Rewe-Markt Schwarmstedt und weiteren sowie bei Alf Glinke, den Basketballern und bei Heinrich Bartling (TSG Leinetal) für das „Freischaufeln“ der Halle.