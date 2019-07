Handballerinnen brauchen Verstärkung

Weibliche C-Jugend des MTV Schwarmstedt sucht Mitspieleirnnen

Schwarmstedt. Seit den letzten Herbstferien trainieren sie zusammen, nach den Sommerferien wollen sie am Punktspielbetrieb teilnehmen, die jungen Damen des MTV Schwarmstedt. Doch damit ihnen während der Pflichtspiele der weiblichen C-Jugend – Vorrunde im September in Turnierform, dann voraussichtlich eine Dreierrunde mit sechs Teams in der Regionsklasse – nicht vorschnell die Puste ausgeht, trainieren sie nicht nur auch in den Ferien , sondern suchen auch noch dringend Verstärkung. Mädchen der Jahrgänge 2005 und jünger, die mit Gleichaltrigen Lachen und Spaß haben wollen, sich gern bewegen und keine Angst vorm Ball haben, sind herzlich eingeladen zum unverbindlichen Kennenlernen. Nähere Auskünfte erteilt Trainerin Ruth Hildebrandt, Telefon (0 50 71) 38 31.