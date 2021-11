Hendrik Schröder übernimmt

Basketball: Trainerwechsel bei den Monkeys

Die Basketball-Mannschaft des MTV Schwarmstedt hat kurz vor Beginn der Saison noch Ihren Trainer gewechselt.Der bisherige Trainer Hannes Philipp wird durch einen seiner ehemaligen Schützlinge, Hendrik Schröder, ersetzt.Philipp war seit der Debütsaison im Jahr 2015 Headcoach der "Monkeys" und hatte großen Anteil an den beiden Aufstiegssaisons, sowie dem allgemeinen Wachstums des Vereins und der Basketball Sparte im speziellen. "Hannes habe ich persönlich viel zu verdanken und viele andere Menschen auch, denn ohne sein Engagement würde es Basketball in dieser Form nicht in Schwarmstedt geben, daher bin Ich ihm für seine Arbeit hier sehr sehr dankbar", sagt Monkeys Spieler Helge Hornbostel über seinen Ex-Trainer. Philipp bleibt den Monkeys aber in Funktion des Schiedsrichters und des Jugendtrainers erhalten