Letztes Saisonspiel

Regionspokalsieger MTV Schwarmstedt freut sich auf Gäste

Schwarmstedt. Am Sonnabend, 4. Mai, findet um 19 Uhr in der Sporthalle der KGS Schwarmstedt das letzte Handballspiel der Saison 2018/19 statt. Als Gegner erwartet der gastgebende MTV Schwarmstedt das Tabellenschlusslicht HSG Heidmark 3. Als amtierender Regionspokalsieger möchte sich das Heimteam mit einer ordentlichen Leistung präsentieren und nach Abpfiff beim gemeinsamen Grillen mit Unterstützern und Fans in die Sommerpause verabschieden. Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl wird wie immer auch schon während des Spiels gesorgt.