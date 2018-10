MTV-Turnerinnen erfolgreich bei DM

27. supertoller Platz für die BIT Ts aus Schwarmstedt

Schwarmstedt. Am vergangenen Wochenende trafen sich über 2200 Turnerinnen und Turner in Neumarkt in der Oberpfalz um sich beim Bundesgruppentreffen (Deutsche Meisterschaften) vom TGW/TGM unter den Besten Deutschlands zu messen und zu vergleichen. Die Großen Turnerinnen des MTV Schwarmstedt, die BIG Ts (T steht für Turnerinnen) unter der Leitung von Trainerin Katrin Sonntag, holten sich dabei einen super tollen 27. Platz von 54 gemeldeten Mannschaften in ihrer Wettkampfgruppe mit 26,45 Punkten. Ihre Bodenchoreografie konnte auch dort überzeugen und brachte Ihnen 9,20 Pkt. . Wären die jungen Frauen und Jugendlichen, nicht ganz so aufgeregt gewesen, hätte das Ergebnis sicher auch noch höher ausfallen können. Beim Tanzen mussten sie leider etwas einbüßen an Punkten, da sie gleich am Anfang einen dummen Sturz hatten, sich danach aber noch super fingen und auch hierbei Ihre Choreografie sehr synchron abliefern konnten.Staffellauf war auch besser als beim Üben und so konnten am Sonntag alle zufrieden mit neuen Ideen für das nun kommende Wettkampfjahr den langen Weg wieder nach Hause antreten.