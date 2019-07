Volksbank-Cup beim SVN Buchholz

Traditionelles Saison-Vorbereitungsturnier findet am 14. Juli statt

Buchholz. Nunmehr zum 17. Mal wird das Fußballturnier um den Volksbank-Sommercup in Buchholz durchgeführt. Das von der Volksbank Lüneburger Heide unterstützte und vom SVN Buchholz organisierte Turnier, zählt nun schon seit Jahren zu einem der etablierten Vorbereitungsturniere im Heidekreis. Insgesamt treten sechs Mannschaften auf dem Buchholzer Sportgelände gegeneinander an, um ihr Können unter Beweis zu stellen und gegen verschiedene Mannschaften intensive Tests für die kommende Saison vorzunehmen.So konnten auch in diesem Jahr drei Bezirksligisten aus dem Heidekreis für das Turnier gewonnen werden. Neben Titelverteidiger und Rekordsieger MTV Soltau, treten die starke Eintracht Leinetal und der souveräne Aufsteiger der vergangenen Saison, der SV Ciwan Walsrode, als Anwärter auf den Titel dieses Jahres auf.Des Weiteren haben als ambitionierte Kreisligisten die Mannschaften der SG Allertal und SG BG Elze aus dem Landkreis Hannover zugesagt. Komplettiert wird das Starterfeld durch den Gastgeber SVN Buchholz. Nach einer guten letzten Saison konnte die Mannschaft komplett zusammengehalten und zusätzlich mit jungen Spielern verstärkt werden. Da sich alle Teams bereits in der Vorbereitung auf die neue Saison befinden, darf man guten und spannenden Fußball erwarten. Das Turnier beginnt am Sonntag, 14. Juli um 11.30 Uhr. Die Siegerehrung und Preisverleihung für alle Mannschaften wird gegen 16.30 Uhr durchgeführt. Für das leibliche Wohl ist während des gesamten Turniers selbstverständlich gesorgt. Neben Getränken bietet der SVN Buchholz Gegrilltes sowie Kaffee und Kuchen an. Ein Rahmenprogramm sorgt für Abwechslung und gute Preise. Unter den Dauerkartenbesitzern wird ein hochwertiger Sonderpreis verlost, der vom offiziellen Partner des Turniers, der Volksbank Lüneburger Heide eG, gespendet worden ist.