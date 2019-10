Weiteren Sieg eingefahren

Monkeys zu Hause weiter ungeschlagen

Schwarmstedt. Auch im zweiten Heimspiel der Basketballer von den MTV Schwarmstedt Monkeys in der Bezirksklasse Hannover Ost konnte ein Sieg eingefahren werden. Erneut wurden die knapp 70 Zuschauer Zeuge wie die Monkeys durch Leo Stolz in der ersten Minute in Führung gingen und diese im gesamten Spiel nicht mehr aus der Hand gaben. Trotz recht deutlichem Endergebnis von 74:58 darf man jedoch nicht von einem ungefährdeten Sieg ausgehen. Der Gegner vom TKJ Sarstedt erwies sich als zäh und ausgefuchst. Immer wieder nahm der Trainer clevere taktische Veränderungen vor, um die Monkeys vor eine echte Probe zu stellen. Doch speziell das zweite Viertel sollte den entscheidenden Unterschied ausmachen. Eine enge Verteidigung, gepaart mit einer variablen Offensive sorgte für ein 27:7-Ergebnis im besagten Abschnitt des Spiels. Die Angriffe des MTV zeigten sich sehr ausgeglichen und damit schwer zu kalkulieren. Besonders schwer zu fassen war wieder einmal Ray Maghinay mit 22 Punkten. Co-Trainer Hendrik Schröder zeigte sich nach der Partie zufrieden: „In jedem Spiel war bislang eine Steigerung zu sehen. Die knappe 69:67-Auswärtsniederlage gegen die Adler Hämelerwald wurde gut verarbeitet. Alle bisherigen Spiele erwecken große Vorfreude auf den Rest der Saison.“ Die MTV Schwarmstedt Monkeys bestreiten ihr nächstes Heimspiel am 2. November im Derby gegen die Freunde vom MTV Mellendorf. Anpfiff ist um 20 Uhr in der Sporthalle Schwarmstedt.Zum Abschluss das Scoreboard (Punkte in Klammern): Ray Maghinay (22), Matthias Theodor Schulz (14), Ralf Weickert (13), Leo Stolz (9), Oliver Schulz (6), Fynn Abeling (6), Fabian Othmer (2), Kai Arndt (2) und Benjamin Lau.