Zwei erste Plätze für MTV

Beim Kreisbesten-Wettkampf erfolgreich

Schwarmstedt. Die Leistungsturnerinnen vom MTV Schwarmstedt zeigten beim Kreisbesten-Mannschaftswettkampf an allen vier Geräten – Stufenbarren, Balken, Sprung und Boden – tolle Leistungen. Besonders am Boden konnten sie mit ihren schönen Küren glänzen!Bei großartiger Stimmung und voll besetzter Tribüne hatten alle viel Spaß am Gerätturnen, was natürlich die Turnerinnen zu Höchstleistungen beflügelte. Ein Herzliches Dankeschön an alle Sponsoren, Helferinnen und Helfer und an Familie und Freunde, die wie die Wettkämpfenden unten, oben in den Rängen alles gegeben haben! Nun geht es für den MTV Schwarmstedt unter der Leitung von Antonia Bilo direkt in die Vorbereitungen für das nächste große Event – die Jubiläumsshow für die 30. WZ-Sportgala in der Heinrich-Kemner-Halle in Krelingen. Mit großem Trainingseifer entstehen auch dieses Jahr wieder großartige Choreographien zu fetziger Musik, die die Zuschauer begeistern werden.