Zweimal Sonnabend

(ok). In der Fußball-Kreisliga, Staffel vier, spielt bereits am Sonnabend, 7. März, um 14 Uhr DJK Sparta Langenhagen gegen SG Limmer. Eine Stunde später ist Anstoß in der Partie TSV Krähenwinkel/Kaltenweide II gegen SC Ayyildiz. Der TSV Godshorn II spielt am Sonntag, 8. März, ab 15 Uhr bei SV Linden 07.