Damen des MTV Schwarmstedt unterwegs an der Ostsee

Schwarmstedt. Drei Tage Sonne pur konnten 22 Damen des MTV Schwarmstedt an der Ostsee genießen. Bereits zum zehnten Mal ging es an den Timmendorfer Strand. Doch dieses Mal war alles anders. Statt Club-Hotel war Seehotel gebucht. Bei Ankunft war das Café Wichtig geschlossen, da dieses umgebaut wurde. Spontan wurde das Café Fitz aufgesucht. Frisch gestärkt war das Ziel Scharbeutz. Hier wurde sich in den Geschäften beim Shoppen und bei Gosch mit Blubberwasser aufgewärmt. Nach dem Frühstück am Samstag war eine Stadtführung in Lübeck geplant. Diese wurde von super dargeboten. Der Spaziergang nach Travemünde ist dieses Jahr ausgefallen. Abends in der Bar gab es leider keinen DJ und es konnte nicht richtig getanzt werden. Dafür waren die abendlichen Treffen auf dem Zimmer bei Sekt und Kaffeelikör das Ausweichprogramm.