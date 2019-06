Ehrung für 20-jährige Mitgliedschaft in der Guttempler-Gemeinschaft Schwarmstedt

„Swarmstede“ ihrem Mitglied Karl-Heinz Brand zur 20-jährigen Mitgliedschaft gratulieren. Karl-Heinz Brand trat am 26. April1999 in die Gemeinschaft ein. Er ist ein regelmäßiger Besucher der Veranstaltungen und nimmt rege am Gemeinschaftsleben teil. Auch in der Gesprächsgruppe fühlt er sich wohl und kommt oft vorbei. Die Guttempler-Gemeinschaft berät Alkohol-, Drogen- und Medikamentenabhängige und deren Angehörige. Der Erstkontakt ist im Evangelischen Gemeindehaus in Schwarmstedt donnerstags von 19 bis 19.30 Uhr nach telefonischer Absprache unter (0 50 71) 91 36 20 oder (0 50 74) 12 05 möglich. Der Gesprächskreis findet jeden Donnerstag (außer an Feiertagen) von 19.30 bis 21.30 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus in Schwarmstedt, Hauptstraße 3, statt. Alle Beratungen sind kostenlos und werden vertraulich behandelt. Weitere Informationen unter www.guttempler-schwarmstedt.de.