Erfolgreicher Fischereilehrgang

Große Nachfrage beim Lehrgang des Schwarmstedter Vereins

Schwarmstedt. Am Sonntag, 1. August, schlossen die Teilnehmer, unter denen viele Jugendliche waren, des Fischereilehrgangs ihren vierwöchigen Lehrgang erfolgreich ab.Sie lernten unter anderem gesetzliche Grundlagen, verhalten am Gewässer, Natur- und Artenschutz, Umweltschutz., Fischkunde, Materialkunde.Verdacht auf Umweltverschmutzung und was ist zu tun.Die Teilnehmer bedankten sich für die herzliche Betreuung durch den SFV und dem Ausbilder einem sehr erfahrenden Hans Hahn Besonders gut kam die Betreuung des 1. Vorsitzenden Jörg Meier an, der an allen Tagen mit reichlich Verpflegung, Grillwurst, Kaffee und Kuchen und Getränken präsent war. Gedankt wurde auch den Mitgliedern des SFV, die ehrenamtlich unterstützt haben. Ein besonderer Dank gilt der Johanniter Unfallhilfe Schwarmstedt, die kurzfristig ihren Schulungsraum zur Verfügung gestellt haben, nachdem eine Raumzusage zwei Tage vorher abgesagt wurde. Dafür einen großen Dank an die Johanniter.Aufgrund der Nachfrage nach weiteren Lehrgängen teilt der 2. Vorsitzende Lothar Kaminski mit, wir ein neuer Lehrgang im Frühjahr 2022 angeboten. Die Termine stehen schon fest. 12., 13., 19., 20., 26., 27. Februar 2022 sowie der 5.und 6. März 2022. Lothar Kaminski bittet um eine rechtzeitige Anmeldungen, die auf der Homepage des SFV Schwarmstedt möglich ist.