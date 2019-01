„Farbe in Aktion“ im Allerhof in Bosse

Das Atelier des Vereins hat seinen Sitz in Tietlingen in der ehemaligen Kunstscheune. Die Öffnungszeiten sind montags von 10 bis 20 Uhr, dienstags und mittwochs von 10 bis 14 Uhr, sowie einen Samstag im Monat von 10 bis 16 Uhr. 14-tägig und samstags findet der Unterricht unter fachlicher Leitung von Monika Bittner statt. Für weitere Informationen steht gerne der erste Vorsitzende Jürgen Seyfert unter der Telefonnummer (0 51 61) 7 19 35 zur Verfügung. Für alle, die gerne mal „reinschnuppern“ wollen, besteht die Möglichkeit an einem Samstag von 10 Uhr bis 16 Uhr kostenfrei beim Malen einfach „abzutauchen“. Weitere kunstbegeisterte Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen.