Garagenflohmarkt am 02. Juni 2019 in Buchholz/Aller

Die Resonanz auf die Ankündigung eines Garagenflohmarktes durch den Veranstalter die Buchholzer Projektgruppe „Unser Dorf hat Zukunft“ war enorm. Über 40 Familien und Einzelpersonen haben sich bereits zwei Monate vor dem Termin als Aussteller angemeldet. Der Initiator des ersten Buchholzer Garagenflohmarktes Norbert Blume hat eine Erklärung für die große Resonanz: „Viele Buchholzer würden gern gebrauchte Sachen verkaufen, sie wollen aber den großen Aufwand und die Anstrengungen eines professionellen Flohmarktstandes nicht auf sich nehmen. Aber die ausrangierten Gegenstände bei einem Garagenflohmarkt einfach vor die Garage oder eigene Haustür zu stellen, wird von vielen Bürgern angenommen, weil es mit viel weniger Aufwand verbunden ist. Außerdem macht es einfach Spaß, man kommt mit den Leuten ins Gespräch und ist eine nette Art, so Ausrangiertes anzubieten“.Angeboten wird alles vom Spielzeug, Schallplatten, CDs, Haushaltsgeräte, Elektrogeräte Bekleidung, Deko-Artikel und vieles mehr. Auch Antiquitäten wird der Besucher finden. Alle gemeldeten Anbieter werden ihr Grundstück mit Luftballons markieren. Damit wird den Besuchern gezeigt, wer etwas auf seinem Grundstück zu verkaufen hat. Für das leibliche Wohl sorgen die Buchholzer Vereine im Bereich des Dorfgemeinschaftshauses. Neben einer Hüpfburg wird die Freiwillige Feuerwehr einen Grillstand aufbauen, der Schützenverein sorgt für Getränke und die Damen der Buchholzer Gymnastiksparte vom SVN Buchholz unterstützt durch die Dorfjugend bieten in der Mensa ein Kaffee- und Kuchenbüfett an. Ein zentraler Parkplatz am Dorfgemeinschaftshaus, Dorfstrtaße 75 kann von auswärtigen Besuchern genutzt werden, hier ist auch ein Informationsstand mit den entsprechenden Lageplänen der Aussteller. Kontakt an Norbert Blume, E-Mail: flohmarkt@norbert-blume.de. Die Projektgruppe Unser Dorf hat Zukunft freut sich auf einen tollen Dorfaktionstag und heißt alle Besucher im schönen Allerdorf Buchholz herzlich willkommen.