Hauptversammlung des Vereins Flößerei Aller-Leine

Für das neue Jahr werden die Folgen aus der Ausweisung von Naturschutzgebieten „Natura 2000“ mit Spannung und auch Sorgen erwartet. Neben den Fahrten mit dem Pontonfloß wird in diesem Jahr zudem auch wieder ein Holzfloß gebaut und steht für interessierte Gäste für eine Mitfahrt zur Verfügung.Der Vorsitzende Norbert Qual kann einen wirtschaftlich gut aufgestellten Verein an den neuen Vorstand übergeben. Er war gerne als Vorsitzender für den Verein tätig, doch nunmehr sei es an der Zeit, anderen das „Zepter“ zu überlassen. Er bleibt dem Verein jedoch weiterhin als Beisitzer erhalten und kann den neuen Vorstand somit tatkräftig unterstützen. Als neuer Vorsitzender wurde Gero Ludewig und als dessen Vertreter Michael Gedamke gewählt. Als Kassenwart bleibt dem Verein Horst Richter erhalten. Horst Richter ist bereits seit 20 Jahren für den Verein tätig und wurde hierfür bereits im Rahmen der 20-Jahr-Feier mit einer Ehrennadel des Vereins geehrt. Der Flößerverein ist froh, dass Horst Richter weiterhin die Aufgaben des Kassenwarts wahrnimmt. Neuer Schriftwart wurde Mark-André Ahrens. In den Beirat wurden zudem Ulrich Berger, Giso Mehner, Klaus Marquardt und Norbert Qual gewählt. Die diesjährigen Vorstandwahlen erfolgten allesamt einstimmig.Für seine langjährigen Verdienste um den Verein wurde der scheidende Vorsitzende Norbert Qual geehrt. Hervorzuheben sei, dass Norbert Qual als Mitbegründer dem Verein bereits seit über 20 Jahren die Treue hält und in verschiedenen Positionen vollen Einsatz gezeigt hat.Nach der Versammlung folgte ein gemeinsames Grünkohlessen in geselliger Runde.Interessierte Gäste für eine Holzfloßfahrt im Juni 2019 können sich gerne unter der Telefonnummer (01 52) 28 47 51 53 oder per E-Mail unter buchung@floesserei-aller-leine.de an den Verein wenden. Noch stehen Plätze für die Holzfloßfahrten am 1. Juni (Stedden – Winsen und Winsen – Bannetze), am 2. Juni (Bannetze – Jeversen und Jeversen – Marklendorf), am 15. Juni (Bannetze – Jeversen und Jeversen – Marklendorf) und am 16. Juni (Marklendorf – Essel und Essel – Hademstorf) zur Verfügung.