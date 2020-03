Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen beim Schützenverein Buchholz/Aller

Im Anschluss standen Neuwahlen an. Als ersten Vorsitzenden wählte die Versammlung Bernd Rüpke. Thomas Kalliebe wurde als 1. stellvertretender Vorsitzender in seinem Amt bestätigt und Philipp Kalliebe als neuer 2. stellvertretender Vorsitzender gewählt. Der langjährige Schatzmeister Dieter Kalliebe und seine Stellvertreterin Ivonne Berger sind für die nächste Amtszeit wiedergewählt. Das Amt des Schriftführers übernimmt Julian Faber, seine Stellvertreterin ist jetzt Jelena Wiegrebe. Die Jugendgruppe wird von Iris Feddeler als Schießsportleiterin und Angelina Redlich als Stellvertreterin geleitet. Kevin Düsterdiek und Maurice Miethe wurden als Spartenvertreter Dart gewählt. Die wichtigste Veranstaltung eines Schützenvereins ist nach wie vor das Schützenfest. Am fünften und sechsten Juni ist es dann wieder soweit: unter dem Motto „Schlager goes Schiebenbeier“ geht es Freitagabend mit DJ Schmidti & Friends los. Am Samstagmittag findet das traditionelle Königsessen mit Proklamation und Blaskapelle Kirchboitzen statt. Der Umzug zum Scheibenannageln wird vom Spielmannszug Buchholz und der Blaskapelle Kirchboitzen begleitet. Am Abend lässt es die Band JoJo für alle Gäste und Feierfreudigen krachen.