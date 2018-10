Neue Trikots für MTV Schwarmstedt

dm-Markt sponsert Schwarmstedter Handballdamen

Schwarmstedt. Bereits in der zweiten Saison nehmen die Handballerinnen von MTV Schwarmstedt und SSV Rodewald als Spielgemeinschaft am Spielbetrieb der Regionsliga Hannover Land teil, da sonst beide Vereine kein Damen-Team „auf die Beine“ bekommen hätten. Eine solche Spielgemeinschaft nur einer Mannschaft bringt einige Probleme mit sich, da sie weder zum einen noch zum anderen Verein „richtig“ dazugehören. Umso mehr freuten sie sich, als sie jetzt von der Schwarmstedter Filiale des Drogeriemarktes dm sowohl Aufwärmshirts wie auch einen kompletten Satz Trikots bezahlt bekamen. Bettina Teuber von dm und Alf Ginke vom Handball-Förderverein Schwarmstedt haben zwar mehr als ein Telefonat führen müssen, um die Regularien zu klären, doch jetzt können die Damen der MSG Rodewald-Schwarmstedt in ihren neuen Trikots und Aufwärmshirts voll durchstarten.