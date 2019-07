Nienhagener feiern Heiner Volbers

Lennard Glanz ist Kinderkönig in Nienhagen

Nienhagen. Stimmungsvoll feierten die Nienhagener Schützenfamilie ihre neuen Majestäten. Vor dem Festessen nahm der 1. Vorsitzende Jörg Detering den Wechsel in der Thronfolge vor. Neuer Schützenkönig ist Heiner Volbers, er hatte sich mit drei weiteren Bewerbern nach mehrmaligem Stechen durchgesetzt. Mit viel Beifall wurde auch der Nachwuchs gefeiert: Lennard Glanz war der Beste und wurde vor Schwester Luise und Lukas Detering Kinderkönig.Beim gut besuchten Schützenfestessen konnte der 1. Vorsitzende Jörg Detering neben den Mitgliedern auch Abordnungen aus den befreundeten Nachbarvereinen und Ehrengäste an der Festtafel begrüßen. Darunter auch den Kreisvorsitzenden vom Kreisschützenverband Fallingbostel Hans-Heinrich Wussow mit seinem Stellvertreter Thomas Kramer und der stellvertretenden Kreisjugendleiterin Jana Wissenbach sowie den stellvertretenden Bürgermeister Hermann Siemer mit Gattin, die herzliche Grüße überbrachten. Während des Festessens ernannte Jörg Detering Annegret Plotzky zum Ehrenmitglied. Hans-Heinrich Wussow zeichnete folgende Mitglieder für langjährige Mitgliedschaft im Niedersächsischen Sportschützenverband (NSSV) und im Deutschen Schützenbund (DSB) aus: 15 Jahre im NSSV Niklas Dierking, Hans-Peter Ludewig, Christopher Reich und Ursel Volbers.Die Ehrennadel in Gold für 40 Jahre im DSB ging an Heinrich Beermann, Wilhelm Dierking und Rudolf Künzl. Die Ehrung für 50 Jahre im DSB wurde Friedrich Kolze überreicht. Für 70 Jahre im DSB wurden Otto Laue und Heinrich Meyne ausgezeichnet. Höhepunkt des diesjährigen Schützenfestes war die Weihe der neuen Standarte, die vom Kreisvorsitzenden Hans-Heinrich Wussow feierlich vorgenommen wurde. Schießsportleiter Ingo Böhmer überreichte gemeinsam mit Jugendleiter Marvin-Leander Michaelis zahlreiche Pokale und Medaillen. Zunächst wurden die Zweit- und Drittplatzierten des Königsschießens geehrt. Nach mehrmaligem Umschießen wurde Jörg Detering 1. Ritter, gefolgt vom 2. Ritter Celine Volbers. Seit 1987 ermitteln alle ehemaligen Könige den Titel „König der Könige“. In diesem Jahr setzte sich Heinrich Lohse durch. Marlene Maliske holte sich den Ulla Küster-Pokal.Über die von Wilfried Küster gestiftete Senioren-Plakette konnte sich Jürgen Rinkel freuen. Den Vereins-Kinderpokal konnte Lukas Detering entgegennehmen. Die weiteren Ergebnisse: Kindermedaille Gold: Lukas Detering, Silber: Maren Lammers, Bronze: Bennet Lohse. Damenmedaille Gold: Kirsten Detering, Silber: Marlene Maliske, Bronze: Elke Lohse. Herrenmedaille Gold: Kai Bäßmann, Silber: Holger Lammers, Bronze: Milan Lohse. Altersschützenmedaille Damen Gold: Annegret Plotzky, Silber: Annegret Fegebank, Bronze:Marlene Maliske. Altersschützenmedaille Herren Gold: Heino Fegebank, Silber: Wilfried Küster, Bronze: Heinrich Lohse. Zusammen mit den neuen Majestäten, Gästen und dem Spielmannszug Rethem traten die Nienhagener Schützen unter Führung des Kommandeurs Heino Fegebank zum Ummarsch durch das Dorf an, um die Königsscheiben anzubringen. Zuvor gedachte man der Gefallenen der beiden Weltkriege am Ehrenmal.Nach Rückkehr gab es den Ehrentanz und König Heiner ludt an die Theke zum Königsbier. Mit einigen hervorragend dargebotenen Stücken verabschiedete sich der Spielmannszug Rethem, der viel Beifall bekam. Bis zum frühen Morgen wurde fröhlich gefeiert und getanzt. Am späten Abend wurden Spezialitäten vom Grill angeboten. Ein besonderer Dank geht an unsere Kinder, Jugend und die Junggebliebenen, die das Zelt am Tag zuvor schmückten.