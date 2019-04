Osterschießen Lindwedel

Auch die Jüngsten in der Runde haben zum Teil erstmals ihr Können an Lichtpunkt- und Luftgewehr gezeigt. Es waren Hanno v. Haake, Gerrit Pavel, Henri Böhning, Oscar Böhning und Lennox Wanaert. Dank an all denen, die zum guten Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.