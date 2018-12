Weihnachtsbraten gesichert

Geflügelschießen beim Schützenverein

Lindwedel. Kürzlich fand das alljährliche Geflügelschießen beim Schützenverein Lindwedel statt. Viele Lindwedeler fanden an diesem Tag den Weg in das Schützenhaus, um sich den Weihnachtsbraten zu sichern, oder auch in fröhlicher Gesellschaft den zweiten Adventssonntag bei Kaffee und leckeren Kuchen zu genießen. Der durch die Schützenjugend liebevoll geschmückte Weihnachtsbaum brachte die entsprechende Atmosphäre. Folgende Personen konnten sich die ersten Plätze sichern – Platz eins Udo Radke (DT 31,2), Platz zwei Rainer Rokitta (DT 36,8 – bester Tageseinzelteiler 5,2) und Platz drei Clara Hölscher (DT 41,1).