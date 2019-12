Weihnachtsmarkt in Lindwedel

Großer Schneeberg begeisterte Besucher

Lindwedel. Kürzlich veranstaltete der Heimatverein Lindwedel seinen alljährlichen Weihnachtsmarkt in der Mitte des Ortes. Den Besuchern bot sich ein fantastisches Bild. Vor einem wunderschön geschmückten Weihnachtsbaum lag ein großer Schneeberg. Pavillons und Buden waren bunt geschmückt und weihnachtlich beleuchtet. Mit Unterstützung vieler Vereine und Gruppen, die sich ehrenamtlich engagierten und vielen schönen Angeboten an den Ständen hat der Heimatverein Lindwedel es verstanden, die Gäste auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen. Die Freude der vielen Kinder über den Schneeberg, der extra aus dem Eisstadion in Mellendorf geholt wurde, war groß. Der Gesang der Kindergartenkinder ließ die Gesichter aller Gäste erstrahlen. Der Weihnachtsmann hatte alle Hände voll zu tun seine Leckereien zu verteilen. Neben dem Weihnachtsmann und Schneeberg war für die Kinder die Hauptattraktion das Kinderkarussell. Da dies vom Heimatverein gesponsert wurde, war die Benutzung kostenlos. Die Bläser des Musikzuges der Elzer Freiwilligen Feuerwehr und die Gruppe Trio & Ole` rundeten den Abend musikalisch ab. Am Ende des Abends waren Getränke und Speisen nahezu ausverkauft. Ein wahrlich harmonischer Einstieg in die Adventszeit.