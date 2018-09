23. März 2019 - geplanter Termin für die 96-Mitgliederversammlung 2019

23. März 2019 - geplanter Termin für die 96-Mitgliederversammlung 2019

Hannover. Auf der nächsten Mitgliederversammlung von Hannover 96 e.V. wird es eine wichtige Weichenstellung für die Zukunft des Vereins geben. Auf der Tagesordnung wird unter anderem die Wahl des Aufsichtsrats stehen. Als Termin, an dem die Versammlung in der Swiss Life Hall stattfinden soll, können sich alle 96-Mitglieder folgendes Datum bereits vormerken und die aktiven Sportler der Abteilungen in ihrem Wettkampfkalender berücksichtigen: Samstag, 23. März 2019.

Mit der Entscheidung, die 96-Mitgliederversammlung an einem Tag am Wochenende durchzuführen, kommen wir einem von zahlreichen Mitgliedern geäußerten Wunsch nach. Der Termin im kommenden Frühjahr fällt zudem in die sogenannte Länderspielpause und soll nicht nur – wie bereits 2018 – unserer Bundesligamannschaft die Möglichkeit geben, an der Mitgliederversammlung teilzunehmen, sondern auch allen Mitgliedern, die unser Team bei den Heimspielen in der HDI Arena und bei Auswärtsreisen unterstützen.