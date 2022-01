Landrat Grote besucht Impfteams

Heidekreis. Wie zu Weihnachten so oft, ist die hektische Betriebsamkeit der eingetretenen Ruhe, Freude und Dankbarkeit gewichen. Während in der vergangenen Woche noch ein hoher Andrang bei den Impfterminen zu verzeichnen war, sind die Warteschlangen unmittelbar vor den Festtagen deutlich kürzer. Die Gelegenheit hat Jens Grote, Landrat, genutzt, um den gut 70 eingesetzten Personen am 23. Dezember 2021 seinen Dank vor Ort auszusprechen. Sechs Impfteams sind aktuell für den Heidekreis im Einsatz, ab Mitte Januar werden es acht sein. „1.340 Impfdosen sollen allein heute verimpft werden. Ich bin sehr froh, dass die zahlreichen Helferinnen und Helfer sich auch am Tag vor Heiligabend mit Selbstverständlichkeit für die Impfkampagne einsetzen“, so Grote. Vor Ort geht es, wie immer, geduldig, freundlich und professionell zu. Die Schokoladen-Weihnachtsmänner passen in die vom Miteinander geprägte Stimmung. 200 Impfungen sind es im Durchschnitt pro mobilem Impfteam, 260 Impfungen täglich bei den ortsfesten Impfteams. Während bei den ortsfesten Angeboten im Vorfeld Termine zu vereinbaren sind, impfen die mobilen Impfteams ohne Terminvereinbarung. Die Angebote ergänzen sich sehr gut und werden gleichermaßen konstant frequentiert. Informationen zu den Impfangeboten stehen auf www.heidekreis.de bereit.