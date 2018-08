31. Entdeckertag der Region Hannover

Für 5,40 Euro auf Tour gehen am 9. September

Region. Die Region Hannover geht am Sonntag, 9. September, wieder auf Tour(en): Das Programm des inzwischen 31. Entdeckertags ist wieder voll mit „Daheimtipps“ – so das Motto 2018. 30 Tourenziele sind über die ganze Region Hannover und die benachbarten Landkreise verteilt. Dazu kommen weitere Ausflugstipps und Radtouren – für den kleinen Urlaub zwischendurch. Beim Entdeckerfest in der hannoverschen Innenstadt erwarten die Besucher rund 200 Stände zwischen Aegi und Kröpcke. Für die Musik sorgen auf sieben Bühnen Bands und Künstler wie Marquess, Nils Wülker, Hagelslag, bäm und Torsten Goods feat. Ida Sand.Wie immer gilt am Entdeckersonntag diese Ausnahmeregelung für Busse und Bahnen: Mit dem Ein-Zonen-Tages-Ticket des GVH für 5,40 Euro oder dem Gruppenticket für 10,20 Euro für bis zu fünf Personen geht es zu allen Tourenzielen – egal in welcher Tarifzone sie liegen. Vor Ort erwarten die Besucher Aktionen zum Entspannen oder Mitmachen, Führungen und Spiele. Ob Strandurlaub am Blauen See in Garbsen, auf Kurz- Kururlaub wie einst der Adel in Bad Rehburg oder beim Hundeschwimmtag im Freibad Lehrte die vierbeinigen Freunde im Wasser planschen lassen – beim Entdeckertag warten außergewöhnliche Erlebnisse. Wer nicht so weit fahren möchte, hat allein in Hannover die Wahl zwischen acht Stationen: In Lahe öffnet die aha-Deponie ihre Tore, ebenso das Tibetzentrum in Mitte. Zur einer „Reise in die Welt des Hörens“ lädt das Deutsche HörZentrum der Medizinischen Hochschule Hannover nach Groß-Buchholz ein.Wie hat eine Bauernfamilie im Jahr 1900 gelebt? Auf dem Wöhler-Dusche-Hof in Isernhagen N.B. wird Geschichte lebendig. „Das Baudenkmal selbst hat schon mehr als 400 Jahre in den alten Balken stecken“, erklärt Stephanie Buhtz vom Verein Nordhannoversches Bauernhaus-Museum. Der Verein kümmert sich um die Anlage mit Haupthaus, Backhaus, Grashof und dem charakteristischen Bauerngarten. Am Entdeckertag wird dort von 11 bis 17 Uhr gewebt, gesponnen, gestrickt und gedrechselt. Die Sonderausstellung „Was die Erde hergab...“ zeigt einen Rennofen – eine Vorrichtungzum Gewinnen von Eisen aus Eisenerz – und einen Meiler. Oldtimer-Fans können sich auf ein historisches Feuerwehr-Fahrzeug und einen Trecker freuen. Für Kinder gibt es Stockbrot, historische Spiele, eine Rallye und Ponyreiten.Ein kunterbuntes Kinderfest wartet in der Wedemark auf die Besucher. Die Jugendverbände aus der Region Hannover bieten gemeinsam mit dem Team Jugend- und Familienbildung der Region Hannover auf dem Außengelände des Jugend-, Gäste- und Seminarhauses Gailhof der Region von 11 bis 17 Uhr volles Programm. Die Sportjugend des Regionssportbunds bringt Zorbbälle mit, in denen die Kinder über das Gelände laufen können. Mit Unterstützung vom Zirkus Knalltüte werden aus Gästen Artistinnen und Artisten. Mitmachen und selbst gestalten ist auch beim MurmiLand, beim Spielmobil und bei den Bastelangeboten bei der Evangelischen Jugend, der Freiwilligenagentur Wedemark und den Falken angesagt.Immer einen Abstecher wert ist auch das Entdeckerfest in Hannovers Innenstadt: Der Bereich von Aegidientorplatz bis Kröpcke verwandelt sich von 10 bis 19 Uhr in eine Partymeile. Auf sieben Bühnen spielen Bands und Solokünstler, treten Sportgruppen auf, es wird getalkt und gelacht. Zudem laden rund 200 Stände von Vereinen, Kommunen und anderen Institutionen zum Schauen und Mitmachen ein. Gesundheit, Soziales, Naherholung, Verkehr und politische Bildung: Auf dem Opernplatz informiert die Region Hannover über ihre Arbeit und zeigt mit Quizzen und Carrerabahn, dass Verwaltung nicht langweilig sein muss. Auf der Georgstraße wird es sportlich: Kleine Entdecker können einen Sportführerschein machen oder Stationen für das Deutsche Sportabzeichen absolvieren.Musik, Comedy und Sport: Programm auf sieben Bühnen – Die Moderation auf der Hauptbühne übernimmt Jan Egge Sedelies. Er begrüßt als musikalische Gäste unter anderem das Ensemble Melange, bäm und zum Abschluss des Tages Marquess. Die Sommerhitspezialisten aus Hannover sorgen mit Latino-Sound für lockere Stimmung auf dem Opernplatz. Vorher, um 18 Uhr, wird das große Gewinnspiel aufgelöst. Wer mindestens ein Tourenziel besucht hat und eine Frage dazu beantworten kann, darf sich Hoffnung auf einen der Preise machen. Auf der Jazzbühne am Kröpcke präsentieren Nicolas Sempff und der Hannovers Bürgermeister Thomas Hermann das Blasorchester der ÜSTRA, die Couchies und Nils Wülker und Band. Ab 17.30 Uhr liefern Torsten Goods & Band feat. Ida Sand Blues, Soul und Jazz der Extraklasse. Junge Künstler zeigen ihr Können traditionell auf der Bühne von Radio Leinehertz 106.5. Mit von der Partie sind Dead Simple, Noam Bar und Hagelslag. Auf der Comedy-Bühne auf dem Georgsplatz strapazieren unter anderem Wolfgang Grieger und die High Nees die Lachmuskulatur der Gäste. Die Bühne von Rupp Bräu ist traditionell rockigen Auftritten vorbehalten, etwa von der Conrad Miller Band oder Anca und Ossy. Auf der Sportbühne zeigen Vereine aus der Region ihr Bewegungstalent. Ebenfalls wieder mit dabei ist der Jugend- und Kindercircus Bunttropfen – hier sind kleine Artisten die großen Stars in der Manege.Mit dem GVH-Ticket und den öffentlichen Verkehrsmitteln des GVH sind zum Ein-Zonen- Preis von 5,40 Euro (Einzelperson) oder 10,20 Euro (Gruppenpreis) am 9. September alle im Programmheft beschriebenen Tourenziele inner- und außerhalb der Region zu erreichen. Die Fahrkarten gelten an diesem Tag im gesamten GVH-Verkehrsgebiet und in den angrenzenden Landkreisen auf den direkten Strecken zu den Zielen, also auch in den Nahverkehrszügen der Deutschen Bahn (RegionalBahn, RegionalExpress, S-Bahn, keine IC und ICE), der WestfalenBahn, des metronom und von erixx. Inbegriffen sind die Strecken von Hannover nach Alfeld/Leine, Bad Münder, Celle, Eschede, Faßberg, Hameln, Hildesheim, Peine-Eixe, Rehburg-Loccum, Rethem (Aller) und Stadthagen. Tickets gibt es bei allen GVH-Fahrkartenverkaufsstellen, über die GVH-Fahrplan-App (Mobilitätsshop), bei den Fahrkartenausgaben der Deutschen Bahn (DB) im GVH-Verkehrsgebiet, bei den Fahrern der Busse von Regiobus und ÜSTRA sowie an den Fahrkartenautomaten von DB, Metronom, WestfalenBahn und ÜSTRA. Achtung: Die Tickets aus den Fahrkartenautomaten der ÜSTRA und die bei den Busfahrern Tageskarten gelten nur für den sofortigen Fahrtantritt. Weitere Informationen unter www.gvh.de. Der Fahrschein muss am 9. September abgestempelt sein.Das Programmheft zum Entdeckertag liegt an über 200 Stellen aus. Zu finden ist es unter anderem in allen beteiligten Städten, Gemeinden und Landkreisen sowie in den GVH- Servicestellen, in Bussen und Bahnen. Außerdem ist es bei der DB, der Tourist Information und direkt bei der Region Hannover im Bürgerbüro, Hildesheimer Straße 20, 30169 Hannover, erhältlich. Die digitale Version steht unter www.entdeckertag.de zum Download bereit. Dort werden auch laufend weitere Informationen und Aktualisierungen ergänzt.