55 Jahre auf der Bühne

Freikarten für Walt Kracht und Orchester

Region. Am Sonntag, 29. Mai, um 16 Uhr gastiert „Walt Kracht & His Orchestra mit neuemProgramm unter dem Motto „Swing ,Hits & Evergreens“ im Cavallo“,Königliche Reithalle, „Dragonerstr.34, in Hannover. Zum 55-jährigen Bühnenjubiläum präsentiert Kracht ein facettenreiches Programm mit moderner, internationaler Tanz-und Unterhaltungsmusik im Big Band Sound. In diesem Jahr nimmt das Orchester sein Publikum mit auf die musikalische Reise mit Melodien fetziger Arrangements aus Musical, Hit-und Evergreenbereich gemixt mit Swing von Glenn Miller sowie Bert Kaempfert und James Last. Auch Ohrwürmer aus dem hannöverschen traditionellen Bereich dürfen nicht fehlen.Walt Kracht & His Orchestra gehört noch zu den wenigen Tanz-und Unterhaltungsorchestern einer „Glanzvollen Zeit“ ,die den Stil von Hugo Strasser, Paul Kuhn, Max Greger, Kurt Henkels pflegten. Die bunte Mischung aus den Highlights des Orchesters wird durch den Gesangsolisten Viktor Visotsky im Schlager- und Popbereich bereichert.55 Jahre sind schnell vergangen und seit Jahren ist die BigBand im In-und Ausland unterwegs und Gast bei vielen Rundfunk-und TV Anstalten. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen, beschwingten Nachmittag mit beliebten Ohrwürmern und vergnüglichen Entertainment.Karten im Vorverkauf gibt es unter anderem bei Gold-Graeber, Sutelstraße 5,in Hannover-Bothfeld, Telefon (05 11) 64 68 27 51 oder direkt bei Walt Kracht & his Orchestra,Thea Bähnisch Weg 34, Telefon (0 511) 6 06 98-978 30657 in Hannover. Auch Postversand gegen Überweisung des Betrages vorab ist möglich. Die Karten kosten 25 Euro bei freier Platzwahl, Einlass ist ab 15 Uhr. Es gelten die gesetzlichen Coronaregeln. Im Cavallo gibt es eine BIOCLIMATIC–Belüftungsanlage. In der Pause sowie vor und nach dem Konzert Ist die Getränkebar geöffnet. Unter den ECHO-Lesern verlost das Orchester 2 x 2 Freikarten für das Konzert: Einfach eine E-Mail schreiben an Service@wedemark-echo.de, Stichwort Walt Kracht. Einsendeschluss ist Freitag, 20. Mai. Bitte die Telefonnummer für die Gewinnbenachrichtigung nicht vergessen! Viel Glück!