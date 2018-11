A 7: Grunderneuerung zwischen der Anschlussstelle Mellendorf und der Anschlussstelle Schwarmstedt

Wedemark/Schwarmstedt. Auf der A 7 laufen derzeit zwischen den Anschlussstellen Mellendorf und Schwarmstedt die Restarbeiten der Grunderneuerung der Richtungsfahrbahn Hamburg. Die Verkehrsfreigabe der Fahrtrichtung Hamburg erfolgt voraussichtlich am 8. Dezember. Die Verkehrsfreigabe der Fahrtrichtung Hannover ist für den 14. Dezember vorgesehen. Dies teilt die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Verden mit.

Diese Restarbeiten werden sowohl im Mittelstreifen als auch im Seitenbereich durchgeführt. Für die Ausführung dieser Arbeiten sind verschiedene Verkehrsführungen für die jeweiligen Fahrtrichtungen notwendig. Die derzeitige Verkehrsführung, drei Fahrstreifen für die Rich- tungsfahrbahn Hamburg und zwei Fahrstreifen für die Richtungsfahrbahn Hannover, bleibt bis zum 29. November weiterhin bestehen. Bis dahin wird die mobile Schutzwand am Mittelstreifen zurückgebaut. Ab dem 30. November ändert sich die Verkehrsführung wie folgt: Für die Fahrtrichtung Hannover 30. November bis 2. Dezember: Umlegung des Verkehrs von dem Stand- und Hauptfahrstreifen nach innen auf den ersten und zweiten Überholfahrstreifen 3. bis 13. Dezember: Rückbau der Nothaltebuchten, Beschilderungen und Schutzplanken- arbeiten im Seitenbereich, Durchführung von Demarkierungsarbeiten; 14. Dezember: Verkehrsfreigabe der drei Fahrstreifen.

Für die Fahrtrichtung Hamburg 1. bis 2. Dezember: Sperrung des zweiten Überholfahrstreifens und Durchführung von Demarkierungsarbeiten; 3. Dezember: Umlegung des Verkehrs nach innen auf den ersten und zweiten Überholfahrstreifen; 4. bis 7. Dezember: Rückbau von Beschilderungen sowie Durchführung von Demarkierungsarbeiten; 8. Dezember: Verkehrsfreigabe der drei Fahrstreifen. Zwischen dem 1. und dem 8. Dezember stehen in Fahrtrichtung Hamburg lediglich zwei Fahrstreifen zur Verfügung. Die Auffahrt der Anschlussstelle Berkhof der Richtungsfahrbahn Hannover bleibt weiterhin, bis zum Abschluss der Arbeiten an der Richtungsfahrbahn Hannover, gesperrt. Für die Sperrung der Auffahrt Berkhof wird der Umleitungsverkehr weiterhin über die U 32 (Berkhof – Mellendorf) bis zur Anschlussstelle Mellendorf geführt. Der Verkehr in Richtung der A 352 beziehungsweise der A 2 wird in Mellendorf über die vorhandene Bedarfsumleitung U 2 (Mellendorf-Langenhagen/Kaltenweide) direkt zur AS Kaltenweide der A 352 geführt. Witterungsbedingte Verzögerungen sind möglich.

Die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr bittet alle Verkehrsteilneh- mer um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.