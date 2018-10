aha versendet Gutscheine für 2019er Säcke

20 Liter Restabfallsäcke demnächst im Einzelhandel

Region. Wer im Umland von Hannover wohnt und seinen Restabfall über den Sack entsorgt, bekommt ab November die Gutscheine für die 2019er Restabfallsäcke. Die Abfallwirtschaft Region Hannover (aha) versendet ab 1. November die neuen Gutscheine an die Eigentümer der entsprechenden Grundstücke und Wohnungen. Mieter bekommen die Gutscheine wie gewohnt von ihrem Vermieter beziehungsweise dem Verwalter. Im Oktober beliefert aha den Einzelhandel mit den neuen 2019er Säcken, so dass diese wieder in allen teilnehmenden Geschäften erhältlich sein werden. Ab Anfang November können aha-Kunden ihre Gutscheine dann im Einzelhandel gegen Säcke eintauschen. Auch auf den Deponien in Wunstorf, Burgdorf und Hannover sowie auf den neun Wertstoffhöfen im Umland sind die neuen Säcke dann erhältlich. Eine Übersicht aller Ausgabestellen gibt es im Internet unter www.aha-region.de.Zur Schonung wertvoller Ressourcen und im Hinblick auf einen verantwortungsvollen Um- gang mit den Abfallgebühren hat aha sich entschlossen, zukünftig ausschließlich 20 Liter Restabfallsäcke anzubieten. Durch den künftigen Einsatz von einer Sackgröße müssen weniger Säcke produziert und in den Geschäften vorgehalten werden. Dies vereinfacht das Verfahren und ist dadurch kostengünstiger. Die Mehrheit der Kunden nutzt zudem bereits heute das Mindestabfallvolumen. Da eine Rolle mit 26 Säcken à 20 Liter Restabfallvolumen dem jährlichen Mindestbedarf einer Person entspricht und hierbei der Restabfallsack im gewohnten 14-täglichen Rhythmus abgeholt wird, handelt es sich um die optimale Sackgröße.Die Säcke gelangen über ein breites Netz von 165 Ausgabestellen zuverlässig in die Haus- halte. Im Jahr 2017 verwendeten die Kundinnen und Kunden von aha 6,56 Millionen Restabfallsäcke aus Plastik. Die neuen Restabfallsäcke sind vom 2. Januar bis zum 31. Dezember 2019 gültig. Die Restabfallsäcke aus dem Jahr 2018 verlieren zum Jahresende 2018 ihre Gültigkeit. Der Grund: Analog zu den Kunden mit Restabfalltonnen, die ungenutztes Volumen nicht in das neue Jahr übertragen können, können auch Kunden mit Restabfallsäcken das Volumen von 2018 nicht im neuen Jahr nutzen.Um zu gewährleisten, dass die im alten Jahr angefallenen Abfälle auch noch mit den 2018er Säcken entsorgt werden können, nimmt aha die Säcke aus dem Jahr 2018 noch bis zum ersten Abholtag in 2019 mit. aha bittet Kunden darum, die ungültigen Säcke nach dem ersten Abholtag im neuen Jahr nicht mehr an der Straße bereitzustellen.