Angebote für Senioren 60plus

Gruppenfahrt nach Tschechien mit der AWO

Region. Die AWO Region Hannover bietet vom 19. bis zum 22. Oktober für Senioren eine Gruppenfahrt nach Tschechien an. Die Teilnehmenden übernachten in einem Vier-Sterne-Hotel in Karlsbad. Im Reiseprogramm enthalten sind Besichtigungen in Karlsbad, Marienbad und Franzensbad. Die Fahrt wird von einer ehrenamtlichen Gruppenbetreuerin begleitet. Der Preis beträgt pro Person 360 Euro im Doppelzimmer und 390 Euro im Einzelzimmer. Die detaillierte Ausschreibung sowie weitere Informationen zu der Reise erhalten Interessierte bei der AWO Region Hannover unter Telefon (05 11) 21 97 81 77. Das komplette Programm der AWO-Seniorenarbeit kann unter www.awo-hannover.de im Internet eingesehen werden.