Anziehende Modeausstellung mit digitalem Gewinnspiel

11 Outfits gewinnen - jeden Tag 1 Gewinner

Langenhagen. Jetzt ist genau die richtige Zeit, um sich Gedanken über frische Mode für Herbst und Winter zu machen. Das CCL präsentiert die neusten Trends in einer umfassenden Modeinszenierung in der Ladenstraße. Eine statische Modenschau im Center läuft noch bis zum 7. November.. 40 Puppen mit aktueller Mode der Geschäfte sind auf acht kreisrunden Flächen aufgebaut. Teilweise stehen die Puppen auf Zylindern.Zudem wird täglich ein komplettes Outfit verlost. Zum Outfit passend dazu entweder eine Tasche oder ein Paar Schuhe. Insgesamt 11 Outfits, 11 Taschen oder Paar Schuhe.Die Besucher können sich aus der Ausstellung ihr Lieblingsoutfit aussuchen und täglich einmal die Nummer der Outfits an eine URL senden.Der QR-Code an den Puppen hilft, die URL im Handy spielend leicht aufzurufen und dort in einer Maske seine persönlichen Angaben zur Teilnahme am Gewinnspiel ganz einfach einzutragen. Noch bis zum 7.November ist jeden Tag während der Modeausstellung, außer an Feiertagen und Sonntagen die Teilnahme ein Mal möglich. Die Landingpage im Hintergrund steuert das automatisch. Nummer des Lieblingsoutfits, Name, Vorname, Telefon, E-Mail müssen angegeben werden, Alter und Wohnort können angegeben werden. Die Einsendungen, die bis 24 Uhr ankommen, werden dem jeweiligen Tag zugeordnet. Nach 0 Uhr wird zum nächsten Tag zugeordnet. Am Sonnabend, 7. November, endet das Gewinnspiel um 18 Uhr. Da das Gewinnspiel vom 26.Oktober. bis 7. November läuft, kann jeder elf Mal teilnehmen.Unter allen Bewerbern wird jeweils am Folgetag ein Gewinner von der CCL-Agentur ausgelost. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Der Gewinner und das Geschäft, aus dem das Outfit / Schuhe / Tasche stammen, werden von der Agentur per Mail / Telefon informiert.Zusätzlich wird ein Foto des Outfits und der Name des Gewinners täglich auf der CCL- Facebookseite veröffentlicht.Die Gewinner können Ihre Outfits vom7. bis 14.November in dem jeweiligen Geschäft abholen.