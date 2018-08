Betway wird neuer Exklusiv-Partner von Hannover 96

Hannover. Hannover 96 geht mit einem neuen Wettpartner in die Bundesliga- Saison 2018/19. Der englische Sportwettenanbieter Betway und Hannover 96 haben sich auf einen Drei-Jahres-Vertrag geeinigt. Als Exklusiv-Partner von Hannover 96 will Betway mit einem starken Mediapaket eine signifikante Verstärkung der Präsenz im deutschen Markt erreichen.

Dazu sichert sich Betway nicht nur das Titelrecht als exklusiver Wettpartner, sondern auch werbliche Präsenzen auf der Premium TV-Videobande, zwei Cam Carpets direkt neben den Toren und auf der Arenabande in der zweiten Bandenreihe in der HDI Arena. Darüber hinaus wird Betway den 96-Fans Mehrwerte im digitalen Klubumfeld bieten. So präsentiert Betway unter anderem das neu aufgesetzte 96-Tippspiel, bei dem die Fans in einer Einzel- und Gruppenwertung tippen und so Fanshop-Gutscheine sowie Tickets für 96-Heimspiele gewinnen können. Als 96-Promi gibt der ehemalige Kapitän der Profis und derzeitige U23-Spieler Christian Schulz jeden Spieltag seine Bundesliga-Tipps ab.

Antony Werkman, Chief Executive Officer von Betway, sagt: „Für Betway ist der deutsche Markt sehr wichtig und daher bin ich sehr erfreut, unsere zweite Partnerschaft mit einem Bundesliga-Verein verkünden zu können. Hannover 96 ist ein etabliertes Mitglied der 1. Bundesliga und wir freuen uns auf die kommenden Saisons, die

hoffentlich zu einer großartigen Partnerschaft für den Verein, die Fans und Betway führen werden.“

96-Klubchef Martin Kind betont: „Wir wissen es wirklich zu schätzen, dass wir mit Betway einen der Großen der Branche überzeugen konnten, unser Wettpartner zu werden. Wir freuen uns auf eine leistungsstarke Partnerschaft.“

Über Betway

Betway wurde 2006 gegründet und ist einer der global führenden Online-Glücksspielanbieter. Das Unternehmen hat mehrere Sportsponsorings in Großbritannien, wie z.B. das Hauptsponsorship für den Premier League Klub West Ham United und intensiviert nun sein Engagement im deutschen Bundesliga-Markt. Hier ist Betway bereits als Sponsor bei Werder Bremen und Fortuna Düsseldorf aktiv.